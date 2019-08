EFTA-domstolen snur i Fosen-saken

EFTA-domstolen har reversert sin avgjørelse fra 2017 i en erstatningssak fra selskapet Fosen-Linjen, skriver Rett24.

Striden har stått om omfanget av statens ansvar dersom det blir begått feil i en anbudskonkurranse.

Etter at en anbudskonkurranse om ferjedrift på Trondheimsfjorden ble avlyst etter formelle feil, har Fosen-Linjen krevd 83 millioner kroner, samt renter og sakskostnader fra det fylkeskommunale transportselskapet AtB.

I 2017 gikk EFTA-domstolen, som avgjør saker etter EØS-avtalen og gir rådgivende uttalelser til norske domstoler, langt i å gi medhold i Fosen-Linjens erstatningskrav. Domstolen sa at selv en «simpel feil» kan gi grunnlag for erstatning, noe som ville kunne innebære en betydelig økonomisk risiko for stat og kommune.

På anmodning fra Høyesterett tok EFTA-domstolen torsdag opp saken på nytt.

I avgjørelsen torsdag reverserer domstolen tilsynelatende sin tidligere uttalelse, skriver Rett24.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få slå fast dette, det er det ingen tvil om. Jeg vil tro mange oppdragsgivere som trekker et lettelsens sukk nå, sier Goud Helge Homme Fjellheim, som har ført saken for det fylkeskommunale transportselskapet AtB, til nettstedet.

