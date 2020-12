Egil Bovim er ny midlertidig smittevernoverlege i Bergen

Egil Bovim starter tirsdag i jobben som fungerende smittevernoverlege i Bergen, melder kommunen.

Bovim fungerer i stillingen til den er besatt fast. Bovim er spesialist i samfunnsmedisin og har jobbet som konsulent for Etat for helsetjenester under hele pandemien, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Jeg fikk spørsmål om jobben på fredag og begynner i dag. Jeg er klar for å se fremover, sier Bovin til NRK.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp jobben i protest i november etter bare åtte måneder i stillingen.

Søknadsfristen på stillingen som smittevernoverlege går ut tirsdag 15. desember.

(©NTB)

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch