Egne tiltak for utenlandske gjestearbeidere under lofotfisket

Regjeringen har satt i verk et omfattende apparat for å sikre at utenlandske gjestearbeidere kan komme til Norge under sesongfisket i Lofoten.

Det er ventet mellom 3.000 og 4.000 utenlandske gjestearbeidere vil komme til Norge under neste års sesongfiske i Lofoten. Næringen er avhengig av disse arbeiderne, som hovedsakelig kommer fra Øst-Europa. – Vi jobber nå med en egen tiltaksplan for å redusere faren for smitte under sesongfisket i Lofoten, sa justisminister Monica Mæland (H) under regjeringens pressekonferanse onsdag. Mæland sier fiskerinæringen selv må ta ansvar for å skaffe tilfredsstillende boforhold og fortløpende holde lokale myndigheter orientert om situasjonen. Det vil bli etablert egne karantenehotell i regionen, men Mæland understreker at det store antallet innreisende vil utfordre kapasiteten på disse. – Politiet kommer til å ha aktiv innreisekontroll i hele regionen for å kontrollere at vilkårene for innreise er til stede, sier hun. (©NTB) Reklame Her kan du levere Vikinglotto Medisin/Helse

