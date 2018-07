Eiendomskrangel fortsetter for John Carew

Den tidligere fotballstjernen og makker Per A. Flod ble tilkjent 26,7 millioner kroner i Oslo tingrett. Motparten har anket deler av dommen.

I slutten av mai omtalte Nettavisen nyheten om at den tidligere landslagshelten John Carew og hans mangeårige agent Per A. Flod fikk en knusende seier i Oslo tingrett.

De ble tilkjent totalt 26,7 millioner kroner, inkludert saksomkostninger, etter at de hevet et salg av en eiendom i eksklusive Bygdøy Allé 11 i Oslo. Motparten, bergenser og eiendomsinvestor Kjell Rennestraum, har anket deler av dommen.

- Den er meget streng og alvorlig, og uten noen tvil fra dommeren, sier Rennestraum til Nettavisen.

Investor Kjell Rennestraum.

Selv om dommen er anket er det ikke sikkert det blir ny runde i retten. Det er Borgarting lagmannsrett som avgjør om saken skal tas inn til ankebehandling. Dersom ankebegjæringen blir avslått blir dommen fra Oslo tingrett stående.

Krav på 22,5 mill.

Carew og Flod saksøkte Rennestraums investeringsselskap Regnbyen Eiendom 2 AS, i tillegg saksøkte de ham privat. I tingretten tapte bergenseren på alle punkter, men har bare valgt å anke den delen av dommen som går på erstatningskravet mot ham privat.

John Carew har ikke besvart Nettavisens telefonhenvendelser. Flod er svært ordknapp.

- Jeg ser ingen hensikt med å kommentere en sak som ikke er endelig avgjort i retten, sier han til Nettavisen.

Det opprinnelige var på 22,5 millioner kroner. Rennestraum ble i tillegg dømt til å betale saksomkostninger til motparten.

John Carew (t. v.), Per A. Flod (t. h.) og hans kone Regula Marianne Strehl i den første rettsrunden i Oslo tingrett i april i år.

Bakgrunnen for rettssaken er at det i slutten av mars 2015 ble inngått en avtale om kjøp av bygården i Oslo vest med adresse Bygdøy Allé 11. Carew og Flod eide bygget sammen og avtalte en salgspris på 126 millioner kroner med Rennestraum.

Brøt avtale

Men pengene ble aldri betalt. Da handelen gikk i vasken måtte Carew og Flod senere selge bygården for en lavere sum, 120 millioner kroner, i april 2016. Dermed mener fotballstjernen og Flod at de har lidt et tap på seks millioner kroner.

Søksmålet på 22,5 millioner kroner utgjorde erstatning og forsinkelsesrenter.

Grunnen til at pengene aldri ble betalt var at bergenseren følte seg lurt fordi han mener selgerne ga inntrykk av at bygården kunne brukes som hotell.

I saksdokumentene hos Oslo kommune går det også frem at Carew og Flod bidro til ulovlig hotellvirksomhet. Duoen var eier av bygården, men Oslo apartments stod for hotelldriften. Bygget er ifølge kommunen regulert for boligformål.

Fylkesmannen slo også fast at det ble drevet ulovlig hotelldrift.

Rennestraum mente også at det var vesentlige mangler på eiendommen. Før rettssaken i Oslo tingrett uttalte bergenseren til Nettavisen at han mente Carew hadde solgt ham en brannfelle.

Fylkesmannen fulgte vedtaket fra kommunen om ulovlig hotelldrift. Det var Oslo apartments som stod for selve hotelldriften.

I dommen legges det vekt på at bergenseren ikke hadde nødvendig finansiering i orden for å inngå den opprinnelige avtalen.

- Kritikkverdig

I dommen får Rennestraum det glatte lag:

«Etter rettens vurdering var det ingen reell utsikt til at Regnbyen Eiendom kunne finansiere kjøpet av Bygdøy Allé 11. Retten kan ikke helt utelukke at Rennestraum likevel kan ha trodd at utenlandske långivere ville finansiere ham. Dette vil imidlertid ikke være en forsvarlig og aktsom tro.

Etter rettens vurdering er det ingen tvil om at både lånetilbudet fra Cayman Islands og Russland var rene svindelforsøk. Og det er ingen indikasjoner på at norske banker var interessert i å finansiere kjøpet.

(...). Rennestraum var også klar over at Regnbyen Eiendom i realiteten var verdiløst.

Kanskje har han klamret seg til et håp om både å finne en långiver og å fremforhandle en rabatt for Bygdøy Allé 11 som kunne legge grunnlaget for ny verdioppbygging i Regnbyen Eiendom. Uansett har han vært klar over at Regnbyen Eiendom ikke hadde noe å tape. Rennestraum må også ha forstått at han påførte selgerne av Bygdøy Allé 11 risiko for et betydelig økonomisk tap, ved å forlede dem til å legge salget av eiendommen dødt en periode.

Den eksklusive bygården i Bygdøy Allé 11 fikk flere merknader under til tilsyn i 2011. Feilene ble utbedret etter det siste tilsynet.

Rennestraums kritikkverdige, og tilnærmet helt uforståelige, spekulasjon skjedde bevisst på selgernes bekostning. Etter rettens vurdering er dette i det minste en grovt uaktsom skadevoldende handling, og vilkårene for personlig ansvar etter aksjeloven § 17-1 er derfor oppfylt.»

Oppgitt

- Eiendommen er presentert for meg i omtale og ved eksklusiv visning som leilighetshotell. Det fremgår også av leiekontrakt mellom eier og leietaker, som finnes i prospektet. På visning møtte jeg på personal som ryddet rom, sier Rennestraum til Nettavisen.

- Feilene på bygården er meget alvorlige og går på gjestene sin sikkerhet i bygget. Dommeren la ikke fokus her, men ser kun på manglende finansiering på betalingsdag. Det vises ingen forståelse for hva det betyr forsikringsmessig å overta et slikt bygg, ansvaret ligger her på eier, fra overtakelse.

Den tidligere fotballstjernen har i vår vært aktuell som skuespiller i NRK-serien «Heimebane».