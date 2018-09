Eirik Jensen: – Jeg fulgte ikke informantinstruksen

Eirik Jensen innrømmer at han ikke alltid fulgte instruksen i sin omgang med politiinformanter.

Den korrupsjons- og narkotikatiltalte ekspolitimannen fortsatte tirsdag sin frie forklaring i Borgarting lagmannsrett.

Der kom han inn på sitt forhold til informanter og hasjsmugleren Gjermund Cappelen, og innrømmet blant annet at han har brutt politiets informantinstruks – som han selv var med på å utforme.

Dette var noe av det påtalemyndigheten brukte mye tid på da saken gikk for tingretten.

– Opplært

– Jeg har fulgt den i mange tilfeller. Jeg velger likevel å si at jeg har brutt den, siden jeg ikke alltid fulgte den, sa Jensen.

– Det er denne måten jeg har blitt opplært å jobbe på, og jeg har fått lov av mine sjefer til å jobbe sånn, sa han.

Jensen forklarer dette med at informantbehandling er situasjonsbetinget, med ulike omstendigheter fra sak til sak. Det er gode grunner til ikke alltid å følge instruksen, mener han.

– Enkelte personer av det tunge kaliberet liker ikke at det dukker opp to politifolk for å snakke med dem. Enkelte informanter stoler kun på én. Dette er et samspill, tuftet på soleklare avtaler og tillit, sa Jensen.

– Må velge

Informantarbeidet er også fullt av dilemmaer, mener den pensjonerte politimannen, blant annet å vekte samfunnsinteresse mot mistanke om at informanten bedriver kriminalitet.

– Vi kan ikke forvente at kilder og informanter skal inkriminere seg selv. Du kan spørre «hva er det du lever av?» og få et svar. Så er det opp til informantbehandleren om han godtar svaret eller begynner å etterforske sin egen informant. Det er ingen som forventer det siste. Da har vi ikke informanter lenger, slo han fast.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at Eirik Jensen som politimann hadde plikt til å handle dersom han visste at Cappelen drev med kriminalitet.

«Gjedde i sivet»

I retten beskrev Jensen Cappelen som en «miljøinformant», en salgs gjedde i sivet som han brukte for å få oversikt over hvem som var hvem i de kriminelle miljøene.

– Jeg valgte å ta Cappelen ut av aktiv tjeneste og nedgraderte ham fra informant til kilde. Det tror jeg var fornuftig. Cappelen er en likandes fyr, jeg har ingen ting vondt å si om ham, bortsett fra det som omhandler denne saken, sier Jensen, som mener Cappelen har snakket ham inn i saken for å redde sitt eget skinn.

– Cappelen snakket med meg når jeg var hans informantbehandler. Nå har han valgt å snakke med andre. Han vil være informant. Men i dette tilfellet hjalp det ikke i starten. Hva gjør han da? Han prater på noen, og hvorfor gjør han det, spurte Jensen i retten.

Retten vil lukke dørene når Jensen senere tirsdag skal forklare seg mer inngående om informasjon han fikk fra Cappelen.

(©NTB)

