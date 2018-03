Den korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen har tapt ankesaken i Borgarting lagmannsrett om å få tilbake beslaglagte eiendeler.

Spesialenheten for politisaker har tatt heft i Jensens verdier og mener han var skyldig i heleri for over to millioner kroner. Retten fant det bevist at summen var litt over 660.000 kroner. Jensens forsvarer Arild Holden ba om at det fremtidige heftet begrenses til beløpet i samsvar med dommen, men fikk ikke medhold.

