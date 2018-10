Eirik Jensen mener det skyldes hevn og sjalusi

- Disse påstandene får stå for hans regning, svarer eks-samboeren.

BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Tidligere har Nettavisen omtalt at en hemmelig politiinformant er kalt inn som vitne i ankesaken til Eirik Jensen.

Den tidligere polititoppen, og stjerneadvokaten John Christian Elden, mener mannens forklaring er viktig.

Nettavisen har sett videre på aktuelle, og muligens avgjørende, vitner for Jensen i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Én av flere personer som peker seg ut er Jensens eks-samboer XX, som tidligere har hatt flere lederstillinger i politiet. De ble et par i årsskiftet 2002/2003, og ifølge eiendomsregisteret kjøpte de Århus gård i Akershus i september 2005.

I 2012, etter ni år, tok forholdet slutt, og Jensen flyttet ut. Jensen mener at nettopp XX sitt vitnemål er sentralt i saken, men hun nektet å forklare seg da saken gikk i tingretten.

Jensen: - Det er «payback» mot meg

Da Jensen forklarte seg i retten forrige uke sa han at sjalusi var et motiv. Når Nettavisen spør sier han litt mer.

- Cirka ett år etter at det ble slutt sendte hun meg en veldig lite hyggelig mail. Det er den samme som ble lest opp av Spesialenheten da saken gikk i tingretten. Jeg mener at årsaken til at XX ikke vil forklare seg er utslag av sjalusi. Det er en «payback» fra henne mot meg, sier Jensen til Nettavisen.

- XXs forklaring kunne muligens ha reddet meg helt fra korrupsjonsdelen av saken. Og da er det ikke mye igjen av anklagene.

I 2014 møtte Jensen sin nåværende samboer Ragna Lise Vikre.

Nettavisen har gjort XX kjent med Jensens kommentarer. Hun ønsker ikke å si noe om hun kommer til å forklare seg når hun skal vitne i ankesaken.

Eirik Jensen og hans nåværende samboer Ragna Lise Vikre. Bildet er fra september 2017.

- Disse påstandene får stå for Jensens regning. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver hun i en SMS.

XX har bare gitt ett avhør til Spesialenheten i saken, i mars 2014. Det var tre uker etter at Jensen ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Da eks-samboeren ble kalt inn som vitne i tingretten valgte hun ikke å svare på noen spørsmål. Dette er en rett hun har etter straffeprosessloven § 122, som tidligere samboer.

XXs manglende forklaring var også tema i retten forrige uke, da Jensen fikk flere spørsmål om oppussingen av et bad på gården han og eks-samboeren kjøpte sammen. Jensen forklarte seg om et regnskap med oversikt over utgiftene det tidligere paret hadde i forbindelse med oppussingen av badet på gården.

- XX eneste som har detaljer

Grunnen til at hennes vitnemål er viktig, ifølge Jensens forklaring i retten, er at hun kan opplyse om detaljer som er kommet frem i en boligperm. Der er en oversikt over alle utgiftene det tidligere paret hadde i forbindelse med oppussingen av gården, og badet.

Han mener mistanken mot ham styrkes hvis hun ikke forklarer seg utfyllende.

- Jeg synes det er underlig at hun velger å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg. XX er den eneste som kan kaste lys over detaljene i boligpermen og sluttregnskapet Spesialenheten mener er deres trumfkort i korrupsjonsdelen, sier Jensen.

Spesialenheten mener regnskapet i boligpermen er ett av deres sterkeste kort i saken mot den tidligere polititoppen. Spesielt har de vektlagt det Jensen mener er en «mystisk sum» på 200.000 kroner, som de mener er korrupsjonspenger som kommer fra hasjsmugleren og storkriminelle Gjermund Cappelen.

Jensen på sin side mener de samme 200.000 er en anslått verdi på egeninnsatsen han og XX la ned da de pusset opp gården fra 2005 - 2012. Ifølge Jensen skal XX ha beregnet en timepris på 150 kroner.

Men dette har hun aldri forklart seg om i avhør, og summen er heller ikke spesifisert i regnskapet i boligpermen.

- Vi la ned mangfoldige timer med arbeid for å pusse opp den gården. Hvis hun hadde kunnet legge fortiden bak seg så hadde trolig saken sett veldig annerledes ut i dag.

Spesialenheten mener Eirik Jensen mottok dette badet som motytelse for å hjelpe hasjsmugleren Gjermund Cappelen med å smugle store mengder med hasj inn til Norge i en årrekke.

Oppussingen av badet på gården er viktig for Spesialenheten fordi de mener dette er en gjenytelse Jensen har mottatt av hasjsmugleren Gjermund Cappelen, for at Jensen bidro til å hjelpe til med narkotikakriminalitet.

Boligpermen, som ble administrert av XX, inneholdt oversikt over forbruk paret hadde da de pusset opp gården, heriblant kvitteringer, regnskap og bilder av oppusningen av blant annet badet.

Den ble funnet på XXs bolig da Spesialenheten, med bistand fra politiet, utførte en ransaking hos henne i mars 2014, straks etter at hun var blitt avhørt.

Da XX valgte ikke å forklare seg da saken gikk i tingretten, ble avhøret av henne i stedet spilt av på lyd. Men det bidro ikke til å oppklare uklarheter eller gi supplerende informasjon til detaljer i boligpermen. Jensen, som ble dømt til 21 års fengsel, frykter at eks-samboeren ikke kommer til å si noe når hun igjen er kalt inn som vitne i ankesaken.

- Logisk forklaring

- Hvorfor mener du det er så viktig at hun forklarer seg når avhøret av henne blir spilt av i retten dersom hun ikke vil si noe?

- Hun kan forklare nøyaktig hva de forskjellige summene i regnskapet betyr. Noen av summene mystifiserer Spesialenheten helt bevisst. Noen av summene som kommer frem i boligpermen er det en helt logisk forklaring på. Dette kan XX bekrefte hvis hun vil.

I avhøret med Spesialenheten kommer det frem at eks-samboeren opplevde bruddet som vanskelig, men ønsket ikke å forklare seg om det fordi hun mente det ikke hadde noe med saken å gjøre.

I avhøret kommer det også frem at eks-samboeren aldri hadde hatt en eneste tanke om at Jensen ikke drev med annet enn å bekjempe kriminalitet. Hun forklarte også i avhøret at hun ikke kunne få det til å stemme at Jensen skulle ha mottatt penger for å bidra til narkotikasmugling.

Hun forklarte også til Spesialenheten at hun aldri opplevde at Jensen hadde noe høyt forbruk.

Korrupsjonsdelen i tiltalen utgjør totalt 2,4 millioner kroner. Badet har ifølge Spesialenheten en anslått verdi på 292.000 kroner. I dommen i tingretten mente dommerne at det bare kunne bevises korrupsjon på 667.800 kroner.

- Det er ikke bestridt at vi har brukt 292.000 kroner på utstyr og materialer da vi pusset opp badet. Men det har vært betalt med legale midler, og det er det kvitteringer på, sier Jensen bestemt.

I tingretten sa eks-samboeren følgende om hvorfor hun ikke ville forklare seg, da dommer Kim Heger spurte om det, ifølge VG:

- Innledningsvis i dag sa jeg at jeg har tenkt meg veldig nøye om, og jeg har kommet frem til at jeg vil benytte med av min rett til ikke å svare på spørsmål her. Det står jeg ved.

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.





- Men kunne du si om det har skjedd noe spesielt mellom avhøret og i dag? spurte Heger.

Ekssamboeren gjentok da sitt forrige svar, og dommeren sa det var greit, ifølge VG.

Jensens forsvarer John Christian Elden ønsker ikke å kommentere saken.

Høsten 2014 møtte Jensen sin nåværende samboer Ragna Lise Vikre.

- Det er en stor kontrast på det lydklippet fra avhøret som ble spilt av i tingretten, der hun forklarte hvor glad hun var i meg, og at hun trodde jeg var uskyldig, til at hun nektet å si noe da hun skulle vitne, sier Jensen oppgitt.

Eirik Jensen skal ha mottatt denne falske kvitteringen fra narkosmugleren Gjermund Cappelen i forbindelse med oppussing av et bad. Spesialenheten mener kvitteringen er falsk og Cappelen har forklart at den er falsk.

- Det var en rosenrød beskrivelse hun ga i avhøret. I tiden mellom da og til hun skulle forklare seg i retten har jeg fått sure eposter og telefoner, og jeg har møtt Ragna. Det kan ikke bety annet enn at hun er sjalu.

- Er du skyldig i korrupsjon?

- Nei. Og det er det jeg hadde håpet XX kunne bidra til å opplyse.

Falske kvitteringer

Cappelens forsvarer mener det ikke vil utgjøre noen forskjell om eks-samboeren til Jensen svarer utfyllende på spørsmål når hun skal vitne.

- For det første må vi vente og se om hun vil forklare seg denne gangen. Det kan utmerket godt tenkes, men det avhenger litt av hva Eirik Jensen selv forklarer om hva hun vet, eller ikke vet. Og da er det mulig. Det er jo bare å håpe på at hun vil forklare seg fullt ut. Det blir i så fall spennende å høre, sier Benedict de Vibe til Nettavisen.

- Men jeg tror ikke det vil få noen nevneverdig betydning verken den ene eller andre retningen. Hvis det skulle gi noe utslag kan det jo være at hun sementerer påtalemyndighetens oppfatning. Det kan godt tenkes at hun gjør.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at boligpermen inneholdt falske kvitteringer.

«I permen finnes en håndskrevet kvittering fra en "Frank Olsen" på kr 32 500, vedlagt fakturaer på diverse rørlegger-materiell. Cappelen har i tidlig politiforklaring og i retten forklart at "Frank Olsen-kvitteringen" er falsk og utarbeidet av ham, for at Jensen kunne gi denne til XX for innarbeidelse i boligpermen.»

Det kommer også frem i dommen at Frank Olsen-kvitteringen skal ha blitt skrevet av Cappelen, og at både hans og Jensens fingeravtrykk var funnet på den. Ifølge dommen hadde Jensen først avvist kjennskap til den aktuelle kvitteringen, før han endret sin forklaring etter at han ble kjent med fingeravtrykkanalysen til Kripos.

Benedict de Vibe er forsvarer for Gjermund Cappelen.

I avhøret som ble spilt av i tingretten kom det frem at XX ikke var så opptatt av at avtaler mellom henne og Jensen ble formalisert.

- Jeg stolte på Eirik, og gjør det fremdeles i dag. Jeg ville ikke hatt problemer med å gjøre det samme igjen.

Jensen som risikerer å sone resten av livet i fengsel, mener han ikke har noe å tape på at eks-samboeren forklarer seg grundigere.

- Du ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Hva hvis XX forklarer seg mer utfyllende i favør av Spesialenheten? Dommen var jo knusende.

- Jeg har ingenting å skjule. Jeg er en person som sier tingene som de er. Det er ingen tvil om at jeg kjemper for livet mitt, og det bør hun forstå. Hun har ikke hatt noe med badet å gjøre annet enn å designe det. Det er jeg som har styrt med håndverkerne, men det har ikke, og jeg må understreke ikke, skjedd noe ulovlig.

Nestleder i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, ønsker ikke å kommentere saken.