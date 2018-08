Eirik Jensen varsler at han skal røpe hemmelige politimetoder

Kjemper for livet i retten, og mener han ikke har annet valg.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Torsdag startet med at retten besluttet at Eirik Jensen må forklare seg bak lukkede dører under deler av sin forklaring.

Den tidligere polititoppen har med seg det han selv kaller et "juksemanuskript". Dette er vanlig i straffesaker som er omfattende. Jensen hadde ikke noe manus da han forklarte seg i tingretten i fjor.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

- Jeg skal prøve å sammenfatte et politiliv på 30 år over en og en halv dag, startet tiltalte Eirik Jensen å si i retten.

Skal røpe hemmelige politimetoder

- Jeg har fått passet påskrevet i lang, lang tid. Skal prøve å gi en mer utfyllende forklaring enn tidligere. Da jeg var i tingretten, var det tett opp til pågripelse, varetektsfengsling og et enormt mediefokus.

Les også: Her er bevisene mot Eirik Jensen

Jensen sier også at saken har vært problematisk for familien, at han ble venneløs og han sier han ikke var til stede psykisk da han forklarte seg i Oslo tingrett.

Jensen sa også at han ikke leste saksdokumenter før den forrige rettssaken.

- Det har jeg gjort nå. Jeg ser ting jeg ikke har sett før. Det kan bli ganske utslagsgivende for de månedene vi skal gjennom nå.

Les også: Bussjåfør, pensjonist og lærer skal avgjøre Jensens skjebne

- Det paradoksale her er at jeg nå skal stå og prate om en kilde eller informant. Det har vært et heftig prinsipp i min karrière at det gjør man ikke. Men det gjør jeg nå, sa Jensen.

Det er offentlig kjent at hasjsmugleren Gjermund Cappelen har vært Jensens informant i politiet.

Her kan du lese alt om hvordan juryen fungerer i Jensen-saken.

- Umulig å imøtegå rykter

Jensen forteller også om at han føler seg ansvarlig for at han må forklare seg om en del av politiets skjermede politimetoder. Han sier også at han ikke ønsker å bli husket for en som "blåser" politimetoder.

– Jeg må prate om ting jeg helst hadde ønsket å holde for meg selv, sa den korrupsjonstiltalte tidligere politimannen, som i sin forklaring blant annet kommer til å fortelle om hvordan han jobbet med informanter.

Jensen sa også at det er rykter og påstander som er grunnlag for den alvorlige tiltalen mot ham.

– Det er nesten umulig å imøtegå dem, men jeg skal gjøre et forsøk. Jeg skal prøve å sette ord på det jeg har følt etter tingrettsdommen, slik at det blir forståelig, sa Jensen.

Han fortalte også om hvordan han hadde det etter at han ble løslatt fra varetekt i mai 2014.

– Jeg var psykisk langt nede, i en bølgedal. Men jeg brøt ut av tåkedottverdenen, begynte å trene igjen og har bygget opp en annen psyke enn i tingretten. Det har aldri vært min legning å gi opp håpet, men få fram sannheten, sier Jensen.

Mest sett siste uken