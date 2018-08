Eirik Jensen vurderte å droppe å forklare seg - snudde etter hemmelig råd av John Christian Elden

Minutter før Eirik Jensen skulle inn i rettssalen hadde han hastemøte med stjerneadvokaten.

BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Torsdag startet den tiltalte tidligere polititoppen sin forklaring i Borgarting lagmannsrett. Dagen startet med at retten besluttet at Eirik Jensen skulle forklare seg for delvis lukkede dører.

Dette betyr at verken presse eller tilhørere får være til stede når Jensen skal forklare seg om informantvirksomhet i politiet, spesifikke personer og prosjekter han jobbet med.

Hørte på Elden-råd

Etter det Nettavisen kjenner til vurderte Jensen i det lengste ikke å forklare seg dersom han ikke fikk hele sin forklaring ut til offentligheten.

Minutter før rettssaken startet tok Nettavisen opp problemstillingen med Jensens stjerneadvokat John Christian Elden.

- Det er ukjent for meg, svarte på han på spørsmålet.

Advokat John Christian Elden.

Deretter hastet han i et møte med Jensen i et skjermet område som pressen ikke har tilgang til.

Eldens råd var klart:

Dersom Jensen ikke gir ny forklaring i ankesaken blir hans forklaring i Oslo tingrett spilt av. Derfor burde Jensen forklare seg på nytt for juryen i lagmannsretten.

Det klare rådet fikk Jensen til å snu.

- Jeg har valgt å følge rådet til min advokat, sa Jensen til Nettavisen i det han satte seg ned på plassen sin, sekunder før rettssaken skulle starte.

Elden ønsker ikke å si stort om hastemøtet.

- Jeg kan ikke si til pressen hvilke råd jeg har gitt til min klient.

- Ble det gitt råd om at han burde forklare seg på nytt, i stedet for at forklaringens hans fra tingretten ble spilt av?

- Jeg kommenterer ikke hvilke råd jeg gir til min klient, sier Elden.

Risiko for alvorlige krenkelser

Stjerneadvokaten var ikke fornøyd med at Borgarting lagmannsrett besluttet at deler av Jensens forklaring måtte gå bak lukkede dører.

- Vi har motsatt oss at forhandlingene skal gå for lukkede dører. Vi mener så mye som mulig av denne saken skal gå for offentligheten, fordi dette er en sak som har stor offentlig interesse. Vi synes det er feil at bare Cappelens anklager og forklaringer skal gå offentlig, mens forsvarets del skal gå skjult, da vil ikke publikum skjønne denne saken, sier Elden til Nettavisen.

Retten begrunnet blant annet at det skulle være delvis lukkede dører slik:

"Lagmannsretten finner ikke grunn til å fravike Spesialenhetens vurdering av at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet av enkelte deler av forklaringen til Jensen blir kjent for andre.

Hasjsmugler Gjermund Cappelen.

Etter det opplyste vil Eirik Jensen i sin frie forklaring komme inn på hvem som har vært informanter for politiet, innholdet av informantopplysninger mv. være blant temaene i den frie forklaringen til Eirik Jensen. Jensen skal forklare seg om sitt arbeid med etterretning rettet mot alvorlig narkotika- og gjengkriminalitet. Det må antas å være risiko for at enkelte straffedømte i slike miljøer kan reagere sterkt overfor informanter f. eks. dersom de får den oppfatningen at informantopplysningene har hatt betydning for domfellelsen.

(...). Lagmannsretten viser til at risikoen for alvorlige krenkelser gjelder både opplysninger om identiteten til informanter og identiteten til personer som informanter har knyttet til alvorlige lovbrudd."

Tenkte på konsekvensene

Jensen selv ønsker ikke å uttale seg om spørsmålet om lukkede dører, men hans samboer Ragna Lise Vikre svarer på hans vegne:

- Det er ganske åpenbart at han vil ha mest mulig åpenhet, og ønsker at mest mulig av faktum skal frem for offentligheten, sier Vikre til Nettavisen.

Ragna Lise Vikre, Eirik Jensens samboer.

- Hva var det som fikk ham til å snu da han vurderte å droppe å forklare seg?

- Konsekvensene var det som gjorde at han ombestemte seg. Det var en totalvurdering etter å ha diskutert saken med Elden.

- Eirik er av den formening av at alt skal være tilgjengelig for allmennheten.

Da rettssaken startet tirsdag sa Jensen at han kjemper for livet sitt.

- Hva synes Jensen om at alle Cappelens beskyldninger får gå for åpen rett?

- Det er klart at han synes det er en belastning, avslutter Vikre.

Da Jensen startet sin forklaring torsdag gjorde han det klart at han kom til å røpe hemmelige politimetoder. Noe han mener er nødvendig for å bli frikjent.

Elden: - Ikke spesielt greit

I forrige runde, da saken gikk i tingretten, kom det meste av Jensens forklaring for åpen rett.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at de delene som gikk for lukkede dører ikke var utslagsgivende for domsresultatet på 21 års fengsel for Jensen.

"Det meste av hovedforhandlingen ble holdt for åpne dører. I noen korte partier gikk forhandlingene bak lukkede dører (...), der de tiltalte forklarte seg nærmere om Cappelens informantvirksomhet, mulige resultater av denne virksomheten, Jensens eventuelle håndtering av den påståtte informantinformasjonen fra Cappelen, samt noen navn og hendelser relatert til informantvirksomheten.

Eirik Jensen hadde en rekke hemmelige møter med Gjermund Cappelen. Bildet er tatt på Grønland i Oslo sentrum av spanere i desember 2013.

Også noen politivitner forklarte seg bak lukkede dører generelt om informantvirksomhet, og mer spesifikt om aktuelle føringer i politiets tidligere og nåværende etterretningssystem (Indicia). Hverken tidligere etterforskning mot Cappelen og Jensen, eller ytterligere spørsmål, ble behandlet i lukket rett.



"Etter bevisførselen i åpen og lukket rett, finner retten grunn til å bemerke at intet av det som ble behandlet bak lukkede dører har hatt noen betydning for hverken skyld- eller straffespørsmålet for de to tiltalte."



Men vesentlige momenter, ifølge Elden og Jensen, ble holdt utenfor offentligheten.

- Den fragmenteringen ser man resultatet av. Publikum fikk ikke med seg sammenhengen i de ulike delene, og han endte med å få 21 års fengsel. Det er ikke spesielt greit, sier Elden.

- Kan de delene som har gått for lukket rett være med på å frikjenne Eirik Jensen?

- Alt som han forklarer seg nærmere om kan være med på å frikjenne ham. Alt dette settes i en sammenheng. Det forklarer hvorfor det er mye kontakt mellom dem (Jensen og Cappelen, red. anm.), og forklarer hvorfor Cappelen er en viktig informant for politiet.

- Vil ha hele og fulle sannheten

- Men dette er jo allerede offentlig kjent, at Jensen hadde mye kontakt med Cappelen, og at han var politiinformant.

På kvelden 10. september 2013 møtes hasjbaronen Gjermund Cappelen og Eirik Jensen på Ekeberg i Oslo, som de ofte gjorde. BMW-en til venstre var Cappelens bil, Jensen kom i en Volvo.

- Det er åpenbart ikke godt nok kjent i og med at det blir spekulert i at kontakten mellom dem har med narkotika å gjøre, og ikke kildevirksomhet.

Selv om dommen fra tingretten er klar på at Cappelen har forklart seg korrekt om hasjsmugling, mener Elden at dette stiller seg annerledes for hans klient.

- Dommen hadde ikke fått med seg det som var kontakten mellom dem, og hvorfor det var kontakt, fordi dette ble forklart dels i begrenset grad, og dels i egne bolker, som ikke hadde noen sammenheng med tidslinjene til Spesialenheten.

- Det vil vi unngå denne gangen. Nå vil vi ha den hele og fulle sannheten på bordet, og i sammenheng, slik at retten skal skjønne det.

