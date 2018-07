Eks-ordfører trues med riving og mulkt av kommunen

Færder kommune krevet at sin tidligere ordfører, John Marthiniussen, skal fjerne det han har bygget i strandsonen.

Kommunen har gitt den tidligere Høyre-ordføreren frist til 15. august med å fjerne bod, platting og plen som han har anlagt i strandsonen, skriver Kommunal Rapport.

Marthiniussen oppførte en bod med en 27 kvadratmeter stor platting, samt la 60 kvadratmeter plen, innenfor strandsonen (nærmere enn 100 meter fra sjøen).

- Fikk tillatelse



Til Kommunal Rapport viser Marthiniussen at han var i kontakt med kommunen før byggingen startet. I en e-post spurte han blant annet: «Spørsmålet mitt er om det er greit at vi kan igangsette arbeidet med riving og oppføring av utebod og platting?».

Kommunen svarte: «Riving av eksisterende bod og platting og oppføring

av tilsvarende er å betrakte som et mindre vesentlig tiltak som ikke er

søknadspliktig. Arbeidet kan igangsettes uten ytterligere varsling til kommunen.»

SELGER MED PROBLEMER: Tidligere ordfører John Marthiniussen på Tjøme forsøker å selge huset, samtidig som han har problemer med kommunen. Bildet fra Finn viser boden, plattingen og plenen som kommunen mener han må fjerne.

- Etter denne godkjennelsen har jeg ikke tvilt på at tiltaket var godkjent, sier Marthiniussen til Kommunal Rapport.

Nå mener kommunen likevel at anlegget er oppført uten tilstrekkelig tillatelse. Blant annet har han ikke søkt om dispensasjon for bygging innenfor strandsonen.

Skal selges



I skrivende stund ligger boligen med bod og platting ute på Finn.no med prisantydning 4,75 millioner kroner.

Eiendomsmegler Jørgen Erland Pettersson i Krogsveen sier til Tønsbergs Blad at potensielle kjøpere blir opplyst om uenigheten med kommunen.

– Vi la denne informasjonen ved prospektet under visningen. Alle som ringer meg om denne eiendommen blir også informert om dette. Det er en vanskelig situasjon, men vi gjør alt for at dette skal bli riktig, sier Pettersson til TB.

