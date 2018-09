Eks-president Obama advarer mot farlige tider

Barack Obama (57) kom med en klar advarsel da han onsdag gjestet Norge.

HELLERUDSLETTA (Nettavisen): - Vi kan ikke ta demokrati for gitt, vi må kjempe for det, sier USAs tidligere president Barack Obama foran flere tusen næringslivsledere.

57-åringen gjestet onsdag ettermiddag Oslo Business Forum for å snakke om temaene ledelse, teknologi og bærekraft med Nor-Shipping-sjef Birgit Liodden.

- Mulighetene for konflikt er mye større enn noensinne i mitt voksne liv. Internett handler ikke bare om å være «connected» lenger, det kan også brukes til å spre hat.

I GODSTOLEN: Barack Obama snakket i en time med Birgit Liodden, sjef for Nor-shipping, onsdag ettermiddag.

Fra scenen brukte også Obama tid til å gi en god dose skryt til Norge.

– Jeg elsker Norge og nordmenn. Når jeg var i Det hvite hus, og det var et problem, sa jeg til staben: Hvis bare nordmenn hadde ansvaret ville alt vært i orden. Kanskje vi burde sette nordmenn til å lede alt, sier han.

Norge er et lite land, men effektivt, la han til, og erklærte at han hadde et «soft spot» for Norge.

