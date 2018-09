Eks-skolebyråd i Oslo: - Var aldri i nærheten av å oppleve det vi er vitne til

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avviser at hun hadde samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten.

Onsdag ble det kjent at flere personer i ledergruppa i Utdanningsetaten har sendt inn et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og hevder at hun oppfører seg trakasserende og utilbørlig overfor ansatte i Oslo-skolens administrasjon.

Samme dag slo Thorkildsen selv tilbake:

- På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sa hun til Nettavisen.

- Jeg opplevde ikke problemer



Men nå går tidligere skolebyråd i Oslo, og nåværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H), ut og avviser at hun opplevde samarbeidsproblemer.

- Jeg opplevde ikke problemer med Utdanningsetaten, og er overrasket over det bildet som nå tegnes av etaten. I min tid som byråd var jeg aldri i nærheten av å oppleve det vi nå er vitne til, sier Hauglie til Nettavisen.

- Som byråd hadde jeg både lange og til dels krevende diskusjoner med Utdanningsetaten og fagavdelingen om politikk og fag, men det var alltid konstruktive samtaler. Vi samarbeidet godt, påpeker hun.

AVVISER: Anniken Hauglie la ut denne meldingen på Facebook torsdag, der hun avviser at hun har hatt samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten.

Etter å ha fått spørsmål om varslersaken, valgte Hauglie torsdag og kommentere påstandene om samarbeidsproblemer på Facebook:

«Det er vanskelig ikke å skulle svare når beskyldningene er så alvorlige som de er. Dette svaret gir jeg derfor som tidligere byråd i Oslo, uavhengig av den posisjonen jeg nå har. Svaret er nei, jeg opplevde ikke dette», skriver hun.

Hun sier det ikke betyr at hun ikke har hatt lange og krevende diskusjoner om politikk og fag, saker og satsinger med Utdanningsetaten.

- Det er svært alvorlig



Den tidligere skolebyråden mener varslersaken er svært alvorlig.

- Det som nå kommer frem er svært alvorlig. En åpen konflikt er uholdbart for alle parter, ikke minst for elevene i Oslo-skolen, som er avhengig av en god skole og et etat som fungerer, sier hun, og påpeker:

- Jeg forventer at dette varselet - og varslerne - behandles slik et alvorlig varsel som dette skal behandles.

LENGE: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sa onsdag til Nettavisen at det i flere år har vært samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten i Oslo.

- Uvanlig og alvorlig



Til Nettavisen fortalte Thorkildsen at etaten motarbeidet politiske føringer.



- Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen, sa hun onsdag.

Om dette stemmer, er det alvorlig, mener Hauglie.

«Jeg vet ikke hvordan Osloskolen styres nå, hvordan kontaktmøtene gjennomføres, hvilke mål og satsinger som er endret fra min tid, men det var ingen tvil om hvilke signaler Osloskolen skulle styres etter, nemlig de som var nedfelt i budsjett, tildelingsbrev og andre formelle dokumenter. Dersom en etat ikke følger dem, er det alvorlig (...)»En åpen konflikt som dette er uholdbart for alle partier, varselet vi nå kan lese om i avisene, det være seg oppfordringen til lovbrudd, samarbeidsproblemer og manglende tillit er uvanlig og alvorlig, og må derfor tas på alvor», skriver hun på Facebook.



