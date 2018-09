Ekspert mener den tropiske stormen «Helene» vil påvirke været i Norge kraftig

Meteorologisk institutt mener «Helene» vil føre til varme, men også regn og vind.

Høsten har gjort sin innmarsj i landet og det norske folk har begynt å kle mer på seg, når de skal bevege seg utenfor ytterdøren. Men det Meterteologiske Institutt kan røpe at det ikke er nødvendig å pakke bort sommerklærne riktig ennå.

Kristian Gislefoss fra Meterteologisk Institutt forteller Nettavisen at det norske folk vil få flere værskifter i løpet av den kommende uken. Værskiftet folk flest vil sette pris på kommer kommende tirsdag, da er det meldt svært lovende forhold.

Meldes om 20 grader

- På tirsdag har vi meldt over 20 grader i Sør-Norge, så ikke pakk bort shortsen ennå, sier Gislefoss til Nettavisen. Det varme været vil hovedsakelig treffe kystområdene sør i landet (se innfelt Twitter-bilde lenger ned i artikkelen). Meteorologen røper også årsaken bak det varme været som vil treffe Norge tirsdag.

- Akkurat nå har vi en tropisk storm som ligger ute i Atlanterhavet. Den heter Helene og i løpet av de neste dagene vil den gå nordøstover og gå inn mot de britiske øyer. Denne tropiske stormen har med seg veldig mye varme og mye fuktighet fra den delen av Atlanteren den kommer fra og er med på å bringe den høye temperaturen til oss på tirsdag, meddeler Gislefoss.

Har du pakket bort shortsen? Da bør du finne den frem igjen! Tirsdag kan flere steder i #SørNorge få 20 grader🌡😎 pic.twitter.com/zJo9HyzxsY — Meteorologene (@Meteorologene) September 16, 2018

Melder full storm utover uka

Men stormen fører ikke bare til sol og blå himmel. For utover den kommende uken brygger det opp til storm på Vestlandet og oppover mot Nord-Norge. Gislefoss forklarer at det også skyldes «Helene».

METEOROLOG: Kristian Gislefoss.

- Helene er med på å forklare hvorfor vi får mye regn og vind, kommende uke, særlig i vest. Stormen er en pådriver for at det blir vindfullt og nedbørsrikt, melder Gislefoss.

Meteorologen fortsetter å fortelle at det vil komme inn lavtrykk fra kysten hele uken, men at de kraftigste lavtrykkene vil komme mellom onsdag og torsdag. Det advarer meteorologen om full storm.

- Vi ser at lavtrykkene står i kø i mot kysten. Med disse lavtrykkene er det en del nedbør og en del vind. Særlig onsdag og torsdag blir vindfull. Det ser ut til at det kan blåse opp til full storm på Vestlandet onsdag, eventuelt torsdag, sier Gislefoss, som påpeker at det ofte er uforutsigbart når lavtrykkene vil treffe kysten.

Noen slipper billig unna stormen

Gislefoss forteller videre at man vil merke vinden nordover i landet også.

- Det blir kanskje ikke like stormfullt, men vi vil se stiv- til sterk kuling nord for Vestlandet. De som slipper billigst unna vinden blir de som bor i Sør-Norge, samt Østlandet.

Når vinden kommer opp i en hastighet på 25 meter per sekund blir det definert som en full storm.

Lavtrykkene står i kø inn mot #Norge. Onsdag og torsdag kan det bli storm på Vestlandet 💨 pic.twitter.com/ERQinUZUcm — Meteorologene (@Meteorologene) September 16, 2018

Et sikkert høsttegn er at vi får nattefrost når det er skyfritt på nattestid, sånn som i dag mange steder på #Østlandet https://t.co/i9Dd90O7AO pic.twitter.com/066VNufDUZ — Meteorologene (@Meteorologene) September 16, 2018

