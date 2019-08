Eksperter mener kongen tar feil om valget av kristelig konfirmasjon

Grunnloven måtte ikke ha blitt forandret for at prinsesse Ingrid Alexandra kunne ha valgt noe annet enn kristelig konfirmasjon, mener sogneprest og jurist.

– Det er fullt mulig å vedkjenne seg den evangelisk-lutherske tro uten å ha konfirmert seg. Konfirmasjonen er først og fremst Gud som bekrefter sine løfter slik de ble gitt ved dåpen, sier sogneprest Jan Kay Kyrstad i Kroer, Nordby og Ås til Vårt Land.

Han mener at prinsesse Ingrid Alexandra, som er nummer to i arverekken etter kronprins Haakon, kunne ha valgt humanistisk konfirmasjon, eller konfirmasjon i et annet kirkesamfunn dersom hun hadde ønsket det.

Tidligere denne uken sa kong Harald til NRK at Grunnloven måtte ha blitt forandret dersom prinsesse Ingrid Alexandra ønsket å konfirmere seg i et annet kirkesamfunn. Men heller ikke førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, Marius Storvik, deler kongens tolkning av Grunnloven.

– Lovteksten sier at regenten må bekjenne seg til den evangelistiske-lutherske religion, ikke Den norske kirke, sier Storvik til Vårt Land.

Han mener at prinsessen oppfyller grunnlovsparagrafen ettersom hun allerede er døpt i Den norske kirke, og at konfirmasjon ikke er et vilkår for å være regent fordi kirken ikke anser det som en bekjennelseshandling.

