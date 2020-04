Ekspertgruppe ønsket gjenåpning av hele barnetrinnet – ble ikke hørt

En ekspertgruppe hadde vurdert at hele barnetrinnet kunne gjenåpnes hvis praktiske smittevernhensyn kunne ivaretas. De ble ikke hørt av regjeringen.

Tirsdag ble det klart at barnehager åpner 20. april, og at SFO og 1.–4. trinn i barneskolen åpnes fra 27. april etter å ha vært stengt i flere uker på grunn av koronaviruset.

I ekspertgruppens anbefalinger til regjeringen var deres vurdering var at barnetrinnet fra 1. til 7. trinn kan gjenåpnes dersom praktiske smittevernhensyn ivaretas.

De ble ikke hørt da regjeringen la fram de nye tiltakene tirsdag.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, skriver i en kommentar til NTB at han forholder seg til regjeringen beslutning om gradvis åpning av skoler, barnehager og SFO.

Han understreker at det er viktig at det kommer tydelige nasjonale retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal praktiseres.

