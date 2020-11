Ekspertgruppe skal anbefale tiltak for studenter

Forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er bekymret for studentenes psykiske helse. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: (NTB scanpix)

For å sikre at studentene får god oppfølgning under pandemien har regjeringen satt ned enn ekspertgruppe som skal vurdere og anbefale tiltak.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Mye tid alene på hybelen med digital undervisning og et mindre sosialt liv er ikke bra for den psykiske helsen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding. Ekspertgruppen, som ledes av Kunnskapsdepartementet, skal levere sine anbefalinger innen 23. november. – Jeg mener vi må gjøre enda mer enn vi har gjort nå for å sikre at studentene følges godt opp, har kontakt med hverandre og får gjennomført både studier og eksamen fremover, sier Asheim. (©NTB)