Ekspertgruppe skal vurdere om elever kan vende tilbake til skolen

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal fremme forslag til videre tiltak i barnehager og skoler under koronakrisen.

Forslagene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak under den pågående viruspandemien.

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig så lenge smittevernhensynet tilsier det. Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Rapporten overleveres Helsedirektoratet fredag 3. april og presenteres i et møte hos direktoratet samme dag klokka 14.

Ekspertgruppen ledes av Hege Nilssen som er direktør i Utdanningsdirektoratet.

Øvrige medlemmer er direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet, mens avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet er observatør.

(©NTB)