Ekspertpanel har matchet tolv par, kun to holdt sammen: - Vil aldri bli noen eksakt vitenskap

Annabelle Bauer og Vebjørn Tveiterås er et av to par fra Gift ved første blikk som fortsatt holder sammen. Selv om de hadde kjemi fra dag én, tok det tre måneder før de ble forelsket.

TV-serien «Gift ved første blikk» er nettop ferdig med fjerde sesong, og det første sjokket om at deltakerne faktisk gifter seg ved første blikk, har for lengst lagt seg. Totalt tolv par har blitt matchet av serienes ekspertpanel, og denne uken fikk TV-seerne vite at ingen av de tre parene som ble matchet i sesong fire, har valgt å holde sammen.

Hvis vi oppsummerer alle sesongene under ett, er det kun to av de tolv parene som er kjærester i dag: Annabelle Bauer og Vebjørn Tveiterås fra første sesong, og Nicolai Caspari Stigar og Andrea Mundal fra tredje sesong (se full oversikt over alle parene lenger ned i saken).

En suksessrate på rett over 16 prosent, med andre ord.

Dette til tross for at parene er matchet med bakgrunn i en rekke tester, som blant annet måler personlighet, tilknytning, intelligens og antakelser om parforhold. I tillegg går deltakerne gjennom et dybdeintervju med psykolog og får hjemmebesøk av sosialantropolog.

- Det er klart at vi alltid håper på at parene skal holde sammen. Vi har en entydig og klar intensjon om å lage de beste matchene, men det å skulle finne kjærligheten og falle for noen, er en såpass komplisert prosess at det ikke er så overraskende at vi ikke lykkes med alle, sier psykolog Per-Magnus Thompson til Nettavisen, og fortsetter:

- Det illustrerer egentlig hvor vanskelig det er å finne seg en kjæreste. Den store utfordringen med å lage matcher, med håp om at deltakerne skal falle for hverandre på kort sikt, og i tillegg ønske å være sammen på lang sikt, er at det er så fryktelig mange faktorer som spiller inn. Både bevisste og ubevisste prosesser. Så selv om vi hvert år forsøker å utvikle og forbedre metodene våre, vil dette aldri bli noen eksakt vitenskap.

Fakta: Slik matcher ekspertpanelet parene i Gift ved første blikk

- Ekspertene går gjennom listen av flere hundre påmeldte påmeldte deltakere og plukker ut de som vurderes som motiverte og robuste nok til å være med i prosjektet. - Dette reduseres til mellom 50 og 100 deltakere, som vurderes som aktuelle for neste steg. - Disse må gjennom en rekke tester (personlighetstest, intelligenstest og en rekke tester som går på tilknytningsstil og antakelser om parforhold). - Videre har deltakerne et dybdeintervju med samlivsterapeut og psykolog Catrin Sagen, samt hjemmebesøk av sosialantropolog Charlotte Bik Bandlien og samtale med prest Elisabeth Eriksen. - Et attraksjonspanel på rundt 10 mennesker ser korte videosnutter av deltakerne og rater dem etter attraksjonsnivå. Målet er å finne matcher som har relativt lik score. - De mannlige og kvinnelige deltakerne samles hver for seg i mindre grupper og løser psykologiske oppgaver sammen, slik at ekspertene kan observerer hvordan de er sammen med andre. - Basert på ny forskning og inspirasjon fra andre land som også produserer Gift ved første blikk, er ekspertpanelet alltid interessert i å vurdere ekstra tester og metoder. Eksmpelvis hadde de i sesong 4 en luktetest, hvor alle gutta la la t-skjortene sine i en pose og lot jentene lukte på dem, og vice verca. - Etter alle testene er gjennomført, bruker ekspertpanelet mye tid på å finne frem til tre gode matcher. Her legger de alle testene og intervjuene til grunn, samt forskning og sin egen kliniske erfaring fra terapirommet.

EKSPERTPANELET: Psykolog Per-Magnus Thomson, sosialantropolog Charlotte Bik Bandlien, parterapeut Catrin Sagen og prest Elisabeth Eriksen.

Skiller mellom kjemi og forelskelse



Ekspertpanelet består av en psykolog Per-Magnus Thompson, parterapeut Catrin Sagen, sosialantropolog Charlotte Bik Bandlien og prest Elisabeth Eriksen.

I motsetning til den datingteorien som mange single praktiserer i dag, hvor man gjerne leter etter en som gir deg kriblende forelskelsesfølelser nærmeste med én gang, har ekspertpanelet en litt annen innfalsvinkel: De matcher blant annet par basert på personlighet, attraksjon, verdier, bakgrunn og erfaringer fra tidligere relasjoner - og så har de tro på at de romantiske følelsene vil kunne vokse frem etter hvert.

- Budskapet vårt er absolutt ikke at man skal slutte å lete etter forelskelsen, og vi matcher også med tanke på at tiltrekning skal oppstå momentant. Men den første fascinasjonen med sommerfugler i magen og kribling er én ting, noe helt annet er hvorvidt det andre mennesket kan dekke dine grunnleggende behov over tid. Så vi er minst like opptatt av å stille oss spørsmålet: Tror vi at disse to menneskene kan gi hverandre det de trenger mest fra sine nærmeste?

- Vil det si at vi ikke bør være så opptatt av kjemi?

- Jo, kjemi er viktig, det. Og kanskje er kjemi og forelskelse litt forskjellige ting, slik vi ser det. Forelskelse handler mye om den kriblingen, den rosa skyen, som også gjør oss litt blinde. Kjemi vil nok mange beskrive mer som en form for nær og ekte kontakt med et annet menneske. Og vi er opptatt av både kjemi og forelskelse når vi matcher. Men der vi skiller oss radikalt fra for eksmpel dating-nettsidene, er at vi legger også masse vekt på de to sidene ved et forhold som først blir fremtredende når to mennesker begynner å bli viktige for hverandre.





To grunnleggende behov



Så snart man kjenner at man har den typen kjemi med noen, vil man ofte stille seg selv spørsmål som: Er dette en person jeg kan bli trygg på? Er dette en som forstår hele meg?

Ifølge Thomson dukker gjerne disse spørsmålene opp ganske raskt hos de fleste, enten det er bevisst eller ubevisst.

- Det er særlig to behov vi mennesker får dekket i et parforhold. Det ene handler om tilknytning, altså behovet for å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg. Det andre er behovet for identitetsbekreftelse, altså at noen får deg til å føle deg bra og gir deg en følelse av at du kan slappe helt av og være deg selv fullt ut, forklarer Thompson, og fortsetter:

- Så har vi alle ulik historie og bakgrunn, som har lært oss å forholde oss ulikt til de behovene. Noen beykymrer seg mye for å bli forlatt eller avvist, mens andre føler seg lett kritisert av partneren sin. Disse ulikhetene er ofte det som i størst grad forklarer hva som blir paret dynamikk når de har det vanskelig, og det er her vi er opptatt av å finne par som utfyller hverandres behov på en god måte.

Den vonde pardansen



Thompson illustrerer et eksempel på en slik pardynamikk hvor de ulike behovene kommer tydelig frem:

PSYKOLOG: - Vi er utrolig stolte og ydmyke overfor deltakerne våre, sier psykolog Per-Magnus Thompson.

La oss si at den ene parten har opplevd å bli ofte sviktet av sine nære og derfor har med seg en redsel for at det samme skal skje fra en partner. Denne frykten kan ofte komme til utløp via sinne og frustrasjon. Hvis den andre parten da har et stort behov for identitetsbekreftelse, kan sinnet treffe identitetsbehovet til den andre på en vond måte, slik at vedkommende trekker seg unna og blir stille. Dette vil igjen skape økt redsel hos den parten som egentlig bare søker trygghet.

- Dette er en typisk pardynamikk, eller pardans som man også kan kalle det. Det blir en vond sirkel som man kanskjetrenger hjelp til å takle. Når vi matcher par stiller vi derfor spørsmål som: At han lukker seg og blir stille når han egentlig er redd, vil hun være varm nok til å lokke ham ut igjen? Og når hun viser sinne når hun egentlig er utrygg, vil han forstå det og kunne lese det som at hun er redd og ikke sint?

Tok tre måneder å bli forelsket



Annabelle Bauer og Vebjørn Tveiterås er et av Gift ved første blikks suksesspar. De var med i første sesong av serien i 2014, og er fortsatt gift i dag. I mars ble de i tillegg foreldre til ei lita jente.

LYKKES: Annabelle Bauer og Vebjørn Tveiterås er lykkelig gift i dag, men det tok flere måneder før forelskelsen kom.

Bauer og Tveiterås er på mange måter et levende bevis på at ekspertpanelets matchingmetode kan fungere godt. Noe av det første de la merke til var at de kommuniserte veldig godt og hadde god kjemi. Men forelskelsesfølesene lot likevel vente på seg.

- Da vi var ferdig med programmet og bestemte oss for å forbli gift, var vi ennå ikke blitt forelsket i hverandre. Men vi var trygge på at det ville komme, og var tålmodige begge to, sier Bauer til Nettavisen.

Først tre måneder etter de møttes, kjente paret at de var blitt forelsket.

- Mens følelsen av at vi hadde kjemi gikk mer på at vi gikk godt overens, fant tonen og kommuniserte godt, så var det først med tiden, og etter hvert som vi delte mange opplevelser sammen, at forelskelsen og følelsen av å være glade i hverandre, kom, sier hun.

- Jeg så etter feil gutter



Når Bauer får spørsmål om hvorfor kjærligheten varte mellom henne og ektemannen, er hun ikke i tvil:

- Det er ikke noe hokus pokus, men et såpass kjedelig svar som at vi kommuniserer veldig godt og er rause med hverandre. Helt fra begynnelsen av var vi veldig opptatt av å snakke sammen, og det har vi fortsatt med. Vi gir hverandre rom, både i form av tid til å gjøre det vi ønsker og rom til egne følelser.

- Når du ser tilbake på tiden før Gift ved første blikk, tenker du at du gjorde noe feil i jakten på kjærligheten?

- Jeg så etter feil gutter. Jeg trodde jo jeg var åpen for alle, men jeg hadde aldri møtt Vebjørn på egen hånd. Så det kan jeg takke progammet for, både Vebjørn og jeg er enige om at vi ville gått forbi hverandre på byen, sier Bauer og ler.

Hun råder single til å være litt mer tålmodige, gi folk en ordentlig sjanse og se om det kan dukke opp følelser.

- Jeg lette jo etter en eventyrlysten hippie som skulle ta meg med jorda rundt. Vebjørn liker ikke å fly engang. Men det er helt greit, for han gir meg trygghet og stabilitet, og det er ting jeg ikke visste ordentlig at jeg trengte, sier Bauer.

- Stolte og ydmyke



Psykolog Thompson tror ikke at Bauer er alene i å ha hengt seg opp i feil ting i jakten på en kjæreste. Hans erfaring er at enkelte kan ha en lang liste med krav, uten å ha tenkt grundig gjennom hvilke behov man egentlig har og hvilken type person som best kan møte disse behovene.

- Forskningen viser jo at folk har en tendens til å overdrive viktigheten av kriteriene sine. I en studie der man fulgte en gruppe single som var opptatt av «listen sin», fant man at de som noen år senere hadde fått seg kjæreste, i liten grad la vekt på de gamle kriteriene da de forklarte hva de satte pris på i forholdet sitt, sier Thompson.

Selv om suksessraten i Gift ved første blikk ikke er så høy som ekspertene skulle ønske, har Thompson inntrykk av at de fleste deltakerne er glade for at de var med.

- Mange forteller at de har lært mye og vokst som person av å være med, og mange finner seg ofte kjæreste kort tid etter. Vi er uansett utrolig stolte og ydmyke overfor deltakerne våre. De er utrolig modige som tør å stille opp på dette, avslutter psykologen.

