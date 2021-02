Ekspertutvalg oppnevnt etter skredet i Gjerdrum

Et utvalg på åtte medlemmer, ledet av tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann Inge Ryan, skal granske årsaken til kvikkleireskredet i Gjerdrum i romjulen.

Ekspertutvalget ble oppnevnt av regjeringen fredag. Det skal undersøke årsakene og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av ulykker knyttet til kvikkleireskred i hele Norge

– Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt og svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Utvalget skal levere sin første delrapport om årsakene til skredet i august i år og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar neste år.

