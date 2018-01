Brannen i et næringsbygg i Tromsø er slukket. Det har vært en eksplosjon på stedet, men faren er over, opplyser politiet.

Brannen og eksplosjonen skjedde i et næringsbygg på Skattøra.

Eksplosjonen førte til at garasjeporter blåste ut, men skadeomfanget er foreløpig fortsatt uvisst.

– Brannvesenet jobber på stedet, men måtte en stund trekke seg tilbake på grunn av fare for nye eksplosjoner, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen hos politiet i Troms til NTB.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 15.48 lørdag ettermiddag. Like før halv fem kunne politiet imidlertid melde om at faren var over.

Politiet har ikke funnet grunn til å evakuere boliger.

Det er flere firmaer som holder til på næringseiendommen. Det var flere gassflasker som skapte eksplosjonsfaren.

Det er ikke meldt om skadde personer.

