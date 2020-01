Ekssoldat tiltalt for dobbeltdrap i Bosnia

En tidligere bosnisk soldat (46) bosatt i Drammen er tiltalt for å ha skutt og drept to personer i Bosnia sommeren 2014.

Mannen ble i 2017 frifunnet for dobbeltdrapet i bosnisk rett, men er nå tiltalt av norske påtalemyndighet for samme forhold, melder VG. Bosnisk høyesterett opphevet dessuten den frifinnende dommen kort tid etter at den falt.

Statsadvokaten mener den 46 år gamle ekssoldaten skjøt og drepte to menn på Sann Café i Trnopolje i Bosnia 28. juli 2014. Den bosniske domstolen fant at bevisene ikke var tilstrekkelig overbevisende, men norsk politi har under sin etterforskning i 2017 og 2018 framskaffet ytterligere bevis som påtalemyndigheten mener er tilstrekkelig til domfellelse.

– Det er gjort omfattende etterforskning i Bosnia og også andre europeiske land. Da er det særlig snakk om vitneavhør, ransakinger og tekniske undersøkelser, sier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til TV 2.

Tiltalte soner for tiden en voldsdom på seks års fengsel. I fjor sommer ble han pågrepet på cella i Skien fengsel, siktet for dobbeltdrapet i Bosnia.

46-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, har ikke besvart NTBs forespørsel om kommentar.

Tiltaltes sønn, som selv på et tidspunkt var siktet i saken, har status som vitne. Saken mot ham er henlagt, og han har ikke plikt til å forklare seg om sin forklaringsplikt.

