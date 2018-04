Ekstremt stor skredfare: - Hold dere hjemme i helga!

Advarer for ekstremt stor skredfare.

Det er stor snøskredfare i Troms og Nordland fredag.

Se oppdatert snøskredvarsel på varsom.no

Hovedredningssentralen har sendt ut varsel om flere snøskred i Nordland fredag. Skredene er gått gjennom natten og morgenen.

- Heldigvis er ingen personer kommet til skade, skriver HRS, men understreker budskapet fra torsdag kveld: «Skredfaren er ekstremt stor i Nordland. Hold dere hjemme i helga!»

Også Nordland politidistrikt advarer folk mot å ferdes i terrenget:

- Tre av skredene fra natta har gått over veier. Hold dere hjemme i helga!, skriver politiet.

I Gratangen i Troms er E6 sperret av et ras som gikk rundt klokka 09.30. Rasstedet ligger like sør for den nordre nedkjøringen til Gratangsbotn, melder Fremover.

Bilde er hentet fra webkamera på E6 ved Øse i Gratangen i Troms.

Det er meldt om stor snøskredfare (rødt nivå) flere steder i Nordland og Troms fredag.

- Når regnet trenger ned til de dype vedvarende svake lagene, vil det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner, heter det i varselet på varsom.no.

Rødt varsel for stor skredfare i flere områder i nord fredag.

Hovedredningssentralen melder om ekstremt stor skredfare i Nordland:

Det har gått flere skred i Nordland gjennom natten og morgenen. Heldigvis er ingen personer kommet til skade, men Hovedredningssentralen understreker budskapet fra i går kveld. Skredfaren er ekstremt stor i Nordland. Hold dere hjemme i helga! https://t.co/K3Ll3MMfIX — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 20. april 2018

Mest sett siste uken