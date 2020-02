Ekstremværet Elsa kan føre til rekordhøy vannstand

Bergen forbereder seg på rekordhøy vannstand under ekstremværet Elsa, som ventes i Vestland, Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det er ventet den høyeste vannstanden målt i Bergen, med en prognose på 249 centimeter, opplyser Bergen kommune.

Det er etablert ekstra flomvern langs Bryggen, og området stenges for trafikk natt til tirsdag.

Det er sendt ut rødt farevarsel på grunn av høy vannstand i Agder, Vestlandet sør for Stad og Møre og Romsdal, og mandag ble ekstremvarselet utvidet til også å omfatte Trøndelag.

Mellom 80–100 centimeter

– Mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag er det ventet ekstremt høy vannstand på strekningen Langesund i Bamble i Telemark til Rørvik i Nærøysund i Trøndelag, opplyser meteorologene.

Havnivået kan stige mellom 80 og 100 centimeter over det som er meldt i tidevannstabellene.

I Agder oppfordrer politiet befolkningen til å sikre flomutsatte gjenstander, respektere været, unngå faresituasjoner og følge med på myndighetenes anbefalinger.

– Vi følger utviklingen i prognosene fra Meteorologisk institutt og er i løpende kontakt med andre beredskapsaktører, tvitrer politiet.

I gang allerede

På Vestlandet er vannstanden allerede på oransje nivå, som er rundt 60 centimeter over normalen.

– Fra vinduet mitt ser jeg en holme som forsvant under ekstremværet Didrik, og den er på vei til å forsvinne nå, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland fra Bergen.

De ekstreme nivåene vil først slå inn i Agder. Det skjer i 15-tiden, før Vestlandet og Møre og Romsdal følger etter rundt klokka 23.

– Det er nettopp kommet en ny prognose som fortsatt er samstemt på rødt nivå, sier Haukeland.

Dmitrij Gordejev og sønnen Daniel på fem år i sjøsprøyt og regn ved ferjekaia i Moss søndag ettermiddag. I bakgrunnen ligger en av ferjene som ble innstilt på ruten mellom Horten og Moss. Foto: Lise Åserud (Ntb Scanpix)

Ikke storm

Meteorologen understreker at det værmessig ikke blir så ille. Ekstremvarselet gjelder kun høyere vannstand enn normalt. Elsa ligner ekstremværet Didrik fra januar. Også da førte høy vannstand til rødt farevarsel.

– Folk tenker at det blir storm når vi melder ekstremvær, men det er ikke ventet så mye vind og nedbør, sier Haukeland til NTB.

Han ber folk vurdere å ta opp båten og sikre gjenstander i naust og i strandsonen. Når vannstanden er på sitt verste, bør man imidlertid å unngå å oppholde seg ved vannet og heller la båten klare seg selv.

Lavt lufttrykk skaper trøbbel

Ellers i landet er det meldt oransje farenivå i nær alle kyst- og fjordområder. Dette gjelder også i Nordland og Troms, men her har foreløpig et svært lavt lufttrykk skapt størst problemer.

Widerøe har måttet kansellere alle flygninger med Dash 8-flyene, selskapets minste fly som blant annet opererer i store deler av Nord-Norge. Årsaken er at flyene ikke er sertifisert for å fly i et så lavt lufttrykk.

Det er trolig første gang dette skjer i Widerøe.

– Jeg har snakket med erfarne piloter hos oss. De har aldri opplevd dette tidligere, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NTB.

Widerø innstiller alle avganger

Som følge av ekstremt lavtrykk, innstiller Widerøe alle avganger til og fra Bodø til klokka 18 mandag. Avganger i Troms og Finnmark er innstilt ut dagen.

Eneste unntak er rutene Tromsø-Bergen og Bodø-Bergen som trafikkeres med større flytyper.

Aldri tidligere har Widerøe måttet kansellere avganger på grunn av lavt lufttrykk.

(©NTB)