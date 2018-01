Ekstremværet Cora: 45 meter høy kran veltet og knuste bil

Uvær skaper vanskeligheter flere steder.

Uværet Cora rev søndag med seg en anleggskran på Ottersøya i Nærøy i Trøndelag. Moen Marin eier krana, som landet på en av bilene til selskapet og knuste den helt.

Krana er 45 meter høy og har en radius på 60 meter. Den kan løfte 12 tonn inne ved foten.

- Det er vinden som har velta den. Krana er helt ødelagt. Det er bilen også, sier driftsleder Tore Livik til NRK.

Treffer mandag morgen



Søndag kveld meldes ekstremværet å være over, men det blåser fortsatt sterk kuling til liten storm langs kysten.

Mandag morgen og formiddag blir det kortvarig full storm på kysten og i fjellet i Nord-Troms og Vest-Finnmark, melder meteorologene.

– Husk å sikre løse gjenstander, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Kombinasjonen av sterk vind og snøbyger gir vanskelige kjøreforhold også i Sør-Troms og på Finnmarksvidda. Det er et lavtrykk, ikke ekstremværet Cora, som treffer denne landsdelen søndag kveld.

STORM: Vind, snøvær og vinterføre på E6 ved Malvik søndag ettermiddag.

Tak blåste av



Cora har hjerjet mange stedet, og treffer Nordland med full styrke. Et tak har blåst et bolighus, 2.200 kunder er uten strøm på Helgeland, og flere ferger er innstilt.

– Helgeland er rammet av uvær, konstaterer politiet i Nordland på Twitter. De oppfordrer alle til å holde seg innendørs søndag ettermiddag.

I Sandnessjøen blåste taket av et bolighus rundt klokken 15, og sterk vind og snø fører til stengte veier og liten sikt.

– Den siste halvtimen har vi fått flere høyspentfeil og lavspentfeil. Nå er litt over 2.200 kunder strømløse, skriver Helgeland kraft på sine nettsider klokken 15.15.

Vi 💚 satellittbilder! Her ser man både esktremværet #Cora og lavtrykket som treffer Troms og Vest-Finnmark i kveld. #Norge pic.twitter.com/OUFoEzlxnR — Meteorologene (@Meteorologene) 7. januar 2018

Uten strøm



Det er den kraftige vinden kombinert med store mengder snø som skaper strømbrudd. Snø på linjer og trær løsner, og fører til at mange linjer slår imot hverandre. Snøen gjør det også vanskelig for montørene å rette feilene.

Flere ferge- og båtsamband er innstilt. På Helgeland gjelder det blant annet MS Rypøy i hurtigbåtruta Sandnessjøen-Austbø-Herøy-Vega, fergen MF Møysalen mellom Sandnessjøen, Dønna og Løkta, fergen mellom Vandve og Solfjellsjøen, og fergene i sambandet mellom Søvik, Austbø, Herøy og Brasøy, skriver Helgelands blad.

Søndag formiddag var spesielt øyene utenfor Sandnessjøen og Brønnøysund rammet av strømbrudd, mens kraftselskapet ventet at ekstremværet ville slå til på sitt sterkeste søndag ettermiddag.

NVE melder også at 1.500 er uten strøm i Trøndelag.

Kolonnekjøring



Uværet stenger både riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Vikafjellet blir ikke åpnet igjen søndag, mens Hardangervidda er stengt inntil videre.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er også stengt på grunn av uvær.

I tillegg er det kolonnekjøring på en rekke fjelloverganger.

Riksvei 15 over Strynefjellet mellom Oppland og Sogn og Fjordane var stengt søndag morgen, men åpnet tidlig søndag ettermiddag for kolonnekjøring.

Det er kolonnekjøring på E16 over Filefjell, og europavei 134 over Haukelifjell.

I tillegg er melder Vegvesenet at flere av strekningene på fylkesvei 27 i Hedmark og Oppland kan bli stengt på kort varsel.

En rekke fergesamband er innstilt som følge av uværet, og to flygninger fra Værnes ble innstilt.

