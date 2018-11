Skuddet som drepte Janne Jemtland, gikk av under et basketak etter en meget opphetet krangel. Det var Jemtland som truet ham med våpenet, hevder ektemannen.

Ektemannen forsøkte å tvinge skytevåpenet ut av hendene til Janne Jemtland ved å brekke armen hennes oppover, da de begge falt bakover, ifølge ektemannens forklaring. Han beskrev en voldsom krangel med kona, Janne Jemtland, som startet på soverommet drapsnatten, og som endte med at de begge sto på trappa utenfor huset i Brumunddal i bare undertøyet.

Janne Jemtland pekte på ham med skytevåpenet hun hadde i nattbordsskuffen og truet med å trekke av, ifølge forklaringen hans. Da han forsøkte å avverge situasjonen, skal de ha falt bakover og skuddet gått av.

– Da sier det pang. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det er uvirkelig, sa den 47 år gamle tidligere fremmedlegionæren da han innledet si forklaring i Hedmarken tingrett mandag.

Mannen nekter straffskyld for forsettlig drap, fordi han mener dødelige skuddet – som traff Jemtland i midt i pannen – ble avfyrt ved et uhell. Han vedgår at han fjernet liket av kona istedenfor å varsle politiet og helsevesenet.

– Jeg satte meg ned og tenkte «hva faen skjer nå». Jeg var i sjokk og tenkte at jeg måtte få Janne bort, sa han.

(©NTB)

