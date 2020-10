Elden om Keshvari-dommen: En svært streng straff

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvaris forsvarer John Christian Elden mener at Høyesteretts dom på elleve måneders fengsel er svært streng.

– Han har fått en svært streng straff, selv om det er godt under det påtalemyndigheten mente. Høyesterett tok avstand fra tankegangen om at dette skal sammenlignes med korrupsjonssaker, men hevet ellers nivået noe for grovt bedrageri. Det må vi ta til etterretning, sier Elden til NTB.

Siden Høyesterett er den høyeste ankeinstansen i Norge, er det imidlertid ingenting han kan gjøre med dommen.

Elden opplyser at han foreløpig ikke har vært i kontakt med Keshvari onsdag fordi advokaten har sittet i retten i forbindelse med Bertheussen-saken.

