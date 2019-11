Eldre dame alvorlig skadd etter påkjørsel i Larvik

En eldre dame er alvorlig skadd etter en påkjørsel ved Tjøllingvollen i Larvik søndag ettermiddag.

Kvinnen ble påkjørt i en fotgjengerovergang. Hun er kjørt til akutten i ambulanse, og luftambulanse er rekvirert.

– Patruljen meldte inn at hun trolig er kritisk skadd, men dette har jeg ikke direkte fra helsepersonell. Hun er alvorlig skadd og det er mistanke om hodeskade, sier oppdragsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NTB.

Kort tid etter ulykken fortalte operasjonsleder Erik Gunnerød at nødetatene på stedet ikke fikk kontakt med kvinnen, og at hun blødde fra et kutt i hodet.

Politiet undersøker hendelsesforløpet og avhører vitner og involverte.

Ulykken ble varslet til politiet via AMK.

