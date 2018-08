Eldre ektepar slått med øks under ran i sitt eget hjem

En eldre mann ble stygt kvestet da to menn brøt seg inn hos ham og kona i Rygge i Østfold. Ranerne fikk med seg et stort pengebeløp, en pistol og parets bil.

Ekteparet ble angrepet med balltre og øks da det politiet mener er to gjerningsmenn brøt seg inn i eneboligen deres rundt klokka 2.30 natt til mandag. Øst politidistrikt er forsiktig med å gi detaljerte opplysninger rundt ranet, men bekrefter at ekteparet hadde et større kontantbeløp i boligen, i tillegg til andre verdisaker.

– De stjal en pistol og parets bil, en sølvgrå Mercedes ML, i tillegg til smykker og et større beløp. Bilen ble sett da den krysset grensa på Svinesund kort tid senere, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til NTB.

Kvinnen avhørt

Han vil ikke ut med hvor stort pengebeløp som ble stjålet og sier «det er for tidlig i etterforskningen» å svare på spørsmål om relasjonen mellom gjerningsmennene og ekteparet, og gjerningsmennenes kunnskap om hvilke verdier som befant seg i parets bolig.

– Det er blant tingene som etterforskningen skal avklare. Kvinnen har gitt en kort forklaring med informasjon som er nyttig for oss i denne fasen av etterforskningen, sier Skarpeid.

Stygt kvestet

Kvinnen ble også utsatt for vold under ranet, men er ikke alvorlig skadd. Mannen er derimot stygt kvestet, i den grad at han mandag ikke har vært i stand til å la seg avhøre.

Skarpeid vil ikke svare på spørsmål om hvilken alder og nasjonalitet de antatte gjerningsmennene har.

– Vi jobber bredt og får bistand av enheten for organisert kriminalitet, sier Skarpeid.

(©NTB)

Mest sett siste uken