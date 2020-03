Eldre eller kronisk syke helsearbeidere bør skjermes for koronasmitte

Helsearbeidere som er eldre, eller har kroniske sykdommer, bør skjermes for koronasmitte og heller behandle andre pasienter, mener Helsedirektoratet.

Direktoratet påpeker at helsepersonell har større risiko for å bli smittet under epidemier. De viser til flere tilfeller i Kina og Italia hvor leger og sykepleiere har mistet livet.

– Vi vet at personer med kroniske lidelser som blant annet diabetes, hjerte- og karsykdom, kroniske lungelidelser og kreft har økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19, skriver Helsedirektoratet.

Dødeligheten stiger særlig når man kommer over 60 år.

