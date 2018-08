Eldre kvinne omkom etter å ha blitt påkjørt av lastebil i Grønnegata i Tromsø sentrum

En eldre kvinne er bekreftet omkommet etter påkjørselen i Grønnegata.

Rett før klokken 13.50 ble nødetatene i Tromsø varslet om at en person var blitt påkjørt av en lastebil i Grønnegata i Tromsø sentrum.

Politiet bekrefter klokken 13.59 at personen som ble påkjørt er omkommet.

De opplyser at vedkommende ble liggende i klem under et av hjulene til lastebilen.

Vitner får krisehjelp

Politiets operasjonsleder Rune Nilsen sier til Nordlys at det er snakk om en fotgjenger som er påkjørt av lastebilen.

– Kommunalt kriseteam er varslet og ivaretar vitner, forteller Nilsen.

Klokken 14.40 opplyser politiets innsatsleder på stedet, Daniel Kvalsund, at det er en eldre kvinne som er omkommet.

Politiet kjenner identiteten til den omkomne, og jobber nå med å varsle kvinnens pårørende.

– Vi vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet. De involverte, altså sjåføren av lastebilen og vitner til hendelsen blir tatt til traumemottaket på UNN for oppfølgning, sier Kvalsund.

Jobber ennå på stedet

Grønnegata er sperret av helt fra Nordlys-bygget og sørover. Klokken 14.40 er veien ennå stengt, og nødetatene jobber fortsatt på stedet.

Troms fylkestrafikk melder at ulykken vil påvirke flere bussavganger i ettermiddag. Følg med på Tromskortet for trafikkmeldinger.

Nordlys oppdaterer

