Eldre mann døde i trafikkulykke i Østfold

En mann i slutten av 70-årene omkom i en trafikkulykke på riksvei 110 i Råde i Østfold.

Politiet ble varslet om ulykken like før klokka 15.30 torsdag. Det var kun en bil involvert i ulykken. Bilen var havnet på taket på et jorde ved siden av veien.

Øst politidistrikt opplyser at dødsårsaken er uavklart. Det mistenkes at det kan dreie seg om et illebefinnende.

Veien var stengt i omtrent halvannen time etter ulykken.

