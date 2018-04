Eldre mann omkom etter fallulykke på kjøpesenter

UNN bekrefter dødsfallet.

En eldre mannlig rullestolbruker fikk alvorlige skader etter å ha trillet ned en trapp på et av kjøpesentrene i Harstad, meldte Troms politidistrikt lørdag ettermiddag. Mannen i 90-årene ble sendt til sykehuset i Harstad.

Klokken 14.45 kan pressekontakt Per-Christian Johansen i UNN bekrefte at mannen døde av skadene.

– Han døde beklageligvis av skadene. Han var død da han ankom sykehuset, sier Johansen til Nordlys.

De pårørende er varslet.

Har sikret video



Operasjonsleder Eirik Kileng forteller at ulykken skjedde klokken 12.14. Politiet ble varslet en halvtime senere, og den nå omkomne mannen var allerede sendt bort fra stedet med ambulanse.

– Da ambulansen ankom skal han ikke ha vært ved bevissthet. Vi har opprettet undersøkelsessak, men betrakter dette som en ulykke, sier han til Nordlys.

Tidligere kunne operasjonslederRune Nilsen fortelle at de hadde avhørt vitner og sikret video fra stedet.

– Det er for tidlig å si akkurat hva som har skjedd. Vi har avhørt vitner nå og sikret spor samt video fra stedet, sa han klokken 14.30.

Ivaretar ansatte

Senterleder Lars Holst-Roness ved Amfi Kanebogen synes det hele er tragisk.

– Da det skjedde var det et kraftig smell. Både sentervektere og ansatte fra senteret, og kanskje kunder – uten at jeg vet det helt nøyaktig, kom til stedet, sikret ham og la han i stabilt sideleie. Etter 10 minutter var ambulanse på plass. Noen av de ansatte som var vitner, er på sykehuset nå og får hjelp til å fordøye sterke inntrykk, sier Holst-Rosness til Nordlys.

– Dette er en del av beredskapsplanen vår, og vi har snakket med alle de ansatte som var i området, der tre av disse har ønsket å snakke med kyndig personell om det som har skjedd.

Han forteller at de har hele hendelsen på overvåkingskamera, og at dette er tilgjengelig for politiet.

– Rullestolen er også lagret hvis de skulle ha behov for den.

