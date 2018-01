Eldreminister Åse Michaelsen (Frp): - Jeg har kjent på døden

- Jeg tenker mer på å leve livet mens jeg har det, sier Norges første eldreminister.

OSLO (Nettavisen): - Nå er jeg veldig personlig.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) blir tydelig berørt. For opplevelsene om det som skjedde for ni år siden, sitter sterkt i henne.

- Jeg var alvorlig syk, hvor jeg måtte kjenne på døden. Jeg visste ikke hvor det bar, det kunne gått den veien, sier Michaelsen åpenhjertig til Nettavisen i Det store intervjuet.

57-åringen fra Mandal fikk livet snudd på hodet da legene ga henne beskjeden. Hun hadde fått brystkreft, og hennes livs kamp startet.

- Tenker mer på livet



Michaelsen sier hun likevel ikke tenker så mye på døden.



- Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Det rare er at når du har fått sjansen til å få det så tett innpå deg, så er det slik at du kommer på et nivå at du tenker: «nei, jeg er ikke redd for noen ting», sier hun.

Kreftsykdommen har fått henne til å se annerledes på livet.

- Jeg tenker mer på å leve livet mens jeg har det, sier Norges første eldreminister, som nå er helt kreftfri.



- Derfor er det så viktig det noen eldre sa til oss, at mitt største ønske er å leve til jeg dør. At her er jeg, jeg står opp, jeg har noen vondt-er, men jeg lever, jeg puster og jeg ser sola står opp, sier Michaelsen.



- Tror du mange eldre er bekymret for døden?

- Det er nok mange som kanskje trekker seg litt unna det, sier den ferske statsråden, før hun understreker:

- Jeg er veldig opptatt av at de eldre skal bli sett og hørt, og at de skal ha en hverdag som faktisk er fylt med glede og innhold.

LEVE LIVET: Kreftsykdommen har fått Michaelsen til å se annerledes på livet. - Jeg tenker mer på å leve livet mens jeg har det, forteller den nye eldreministeren.

- Skammelig av Torkelsen



To uker har snart gått siden hennes liv tok en ny og uventet vendig. Men ikke alle har vært begeistret for at Norge fikk sin første eldreminister.

En av dem er humoristen og lokalpolitikeren Per Inge Torkelsen.

«Norge, det landet i verden som har de desidert rikaste gamlingane, de sunnaste gamlingane og de mest sutrete gamlingane. Nå har me fått eldreminister i Norge. Jippi», skriver Torkelsen i innlegget «De gamle har fått nok», som blant annet har stått på trykk i Nettavisen denne uka.

- Hva tenker du om Torkelsens betraktninger?

- Jeg synes det er synd hvordan han stigmatiserer en hel gruppe mennesker på den måten, selv om han er en komiker. Jeg synes det er skammelig. Er det satire han skal ha inn her, eller snakker han som en politiker? Jeg tar det ikke helt alvorlig, rett og slett, sier Michaelsen.

SE VIDEO: Her langer hun ut mot Torkelsen:



Hun tror de eldre også blir såret av å bli stemplet slik.

- Jeg hadde følt meg veldig såret, og vil kanskje si at den som gnåler aller mest, er Torkelsen selv, sier hun.

- Men det er jo sant at mange pensjonister har god råd, null i gjeld og absolutt ikke trenger for eksempel honnørrabatt på toget?

- Det er ikke det dette dreier seg om. Det er en haug med eldre mennesker som klarer seg utmerket, som har mye ressurser og vet hvordan de skal forme dagen sin. De har kunnskap og er oppe på ny teknologi. Men ikke alle eldre er i samme situasjon, og de må vi ta vare på, sier Michaelsen.

- Han må ha sett seg i speilet



Hun sier hennes oppgave blir å hjelpe dem som ikke henger helt med.

- Vi kan kanskje le av at noen reagerer på at de ikke har en telefonkatalog. Men det er veldig mange som ikke er på ny teknologi. Da må vi hjelpe dem på rett spor, sier eldrestatsråden.

SKAMMELIG: - Det er skammelig, sier Michaelsen om karakteristikkene av de eldre til komiker og politiker Per Inge Torkelsen. Her er hun i samtale med Nettavisens journalist Jørgen Berge.



- Torkelsen mener sutring er blitt en norsk folkesykdom, og at du vil heve sutringen opp på et helt nytt nivå. Han kaller deg en sutreminister?

- Jeg tar rett og slett ikke Torkelsen seriøst. Det er ikke noe mer å si om det, sier Michaelsen, tydelig uenig i komikerens påstander.

At han også skriver at deres oppførsel er «ekkel», og at «eldre grabber til seg mest mulig uten omtanke for andre», får henne til riste på hodet.

- Torkelsen får prate for seg selv. Hvis det er hans opplevelser av det, så tenker jeg at han har sett seg selv i speilet, sier Frp-statsråden.

Hun avviser samtidig at hennes jobb er så uvanlig.

- Det virker som om enkelte tror at dette er veldig sjeldent, og at det ikke er normalt at et land kan ha en eldreminister. Men det er jo tull. Vi trenger bare å gå til vårt naboland i Danmark, sier Michaelsen.

SE VIDEO: - Derfor trenger vi en eldreminister:



- Noen reiser som globetrottere



Også politiske kommentatorer har ment at statsrådposten ikke er en god idé, siden ansvaret for eldreomsorgen i hovedsak ligger hos kommunene.

- Trenger vi virkelig en egen eldreminister?

- Det gjør vi, nettopp fordi det kommer til å bli flere og flere eldre. Og flere og flere ulike mennesker som er opptatt av forskjellige ting. Noen er ressurssterke, de går på toppturer og reiser verden rundt som globetrottere. Men så har vi andre grupper som ikke engang er vant til å ta imot hjelp, som føler at de nesten må stå med lua i handa. Det å se disse og få dem fram, og å gi dem den hjelpen de trenger, blir viktig, sier Michaelsen.

BEHOV: Michaelsen forsvarer behovet for en eldreminister med at det blir stadig flere eldre med veldig ulike behov. - Vi har grupper som ikke engang er vant til å ta imot hjelp, sier hun.



- Hva blir din viktigste jobb som eldreminister?



- Det blir å synliggjøre hele saksfeltet. Alt som berører våre eldre. At man skal leve et godt liv også etter endt arbeidsliv. Og det å ta i bruk alle ressursene som er der, og å få til en god sektor for de eldre. Få sving over det, rett og slett. Det viktigste er at de eldre blir sett, med de ulike behovene de har, sier statsråden ambisiøst.

Hun understreker at landets eldre er svært ulike.

- Her snakker du kanskje om 30-40 år hvor du er «eldre», og skal passe inn å få en tjeneste som er bra. Spesielt for de som har behov for hjelp fra det offentlige apparatet. Da må vi bruke ressursene rett, sier hun.

- Jeg måtte hoppe da

57-åringen har faktisk liten erfaring fra feltet som hun nå skal lede.

- Jeg er helt ny på saksfeltet, og man skal være klar over det at jeg aldri har sittet i en helsekomité eller har jobbet med helsespørsmål spesielt. Bortsett fra som kommunepolitiker, forteller eldreministeren, som ikke tok gjenvalg på Stortinget i fjor høst, etter 12 år på Løvebakken.

OVERRASKET: - Dette har ikke vært, og var ikke i mine tanker i det hele tatt, sier Michaelsen om sin nye jobb. Da Siv Jensen ringte for å spørre om hun ville bli statsråd, tok hun heller ikke telefonen.



Derfor kom det som en stor overraskelse da hun ble spurt om jobben.

- Dette har ikke vært, og var ikke i mine tanker i det hele tatt. Jeg takket nei til gjenvalg og mente jo da at jeg var såpass gammel at hvis jeg skulle ha en ny karriere utenfor politikken, så måtte jeg hoppe da, sier hun.

Da den viktige telefonen kom fra Frp-leder Siv Jensen for vel to uker siden, lå Michaelsen influensasyk og hørte heller ikke telefonen.

- Jeg lå jo, som jeg føler hele landet har fått med seg, med 40 i feber og var veldig, veldig syk. Jeg hadde ikke engang fått med meg regjeringserklæringa, forteller Frp-politikeren.

Først på kvelden oppdaget hun at det var fire ubesvarte anrop på telefonen, og ringte opp igjen til Jensen. Da forsto hun alvoret.

NYE STATSRÅDER: Michaelsen på Slottsplassen etter å ha blitt utnevnt til eldre- og folkehelseminister. Her står hun siden av statsråd for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø (V).



- Viktigste var min mann



Hun som tidligere har eid og drevet en bensinstasjon, er utdannet interiørarkitekt og har vært treningsinstruktør. Som var i full gang med sin nye hverdag, som cyberkoordinator ved Universitetet i Agder.

- Måtte du tenke deg om før du takket ja?

- Ja, for jeg mener det blir veldig egoistisk å si at dette gjør jeg uten å tenke på at jeg har familie. Det aller viktigste for meg var min mann. For da hadde jeg allerede satt strek for det videre politiske livet. Endelig skulle jeg slutte å pendle og sove hjemme i senga mi hver natt.

Men slik ble det altså ikke. Etter et kvarter ringte Michaelsen opp igjen til Jensen, og takket ja. Og tre dager senere sto hun på Slottsplassen.

- Det har jo gått fra tidlig om morgenen til sent kveld. I tillegg har jeg vært syk. Det har vært krevende, men samtidig har jeg blitt møtt med en enorm entusiasme her i departementet og blant politiske kolleger. Så jeg har følt meg veldig trygg på at det er noen som vil meg vel, og det tror jeg er viktig når du er helt ny, sier hun, og smiler fornøyd.

HISTORISK: Michaelsen ble forrige onsdag utnevnt til Norges første eldreminister. - Det har vært en hektisk uke, forteller hun.



- Jeg forstår Carl I. Hagen



- Så hvordan føles det å være historisk, som Norges første eldreminister?

- Det føles veldig bra at det partiet som jeg representerer endelig har fått gjennomslag for et ønske som vi har hatt i mange år. Jeg har selv vært politisk aktiv siden 1995, og dette har jo vært et område som vi har snakket mye om. Da er det en ekstra glede at vi har fått med oss de to andre regjeringspartiene også, til å si «ja, dette prøver vi», sier hun om det som har vært drømmejobben til tidligere Frp-formann Carl I. Hagen.

Noe han heller har lagt skjul på, at han er skuffet over at det ikke ble ham.

- Forstår du Hagens reaksjon?

- Jeg synes det er helt okey at Carl I. Hagen kjenner litt på dette. Vi skal aldri glemme at dette har vært en av kongstankene også da han var partileder. Han har alltid pratet de eldres sak, alltid vært opptatt av at denne sektoren ikke har blitt sett og hørt nok. Så jeg kan forstå at han føler frustrasjon på dette her, sier Michaelsen til Nettavisen.

SKUFFET: Frps tidligere partiformann Carl I. Hagen er skuffet over at han ikke ble eldreminister. - Jeg forstår hans frustrasjon, sier Michaelsen til Nettavisen.





Hun forteller at noe av det første hun derfor gjorde som eldreminister, var å ringe til Hagen.

- Jeg ringte og sa at dette skjønner jeg, og at dersom du ser ting som kanskje ikke er godt nok, så har jeg åpen telefonlinje, sier hun, og påpeker:

- Jeg kan takke Carl I. Hagen for veldig mye av min politiske karriere. Jeg er ydmyk for alle de stegene som Hagen har tatt på dette området. Han har vært med på å forme og bevisstgjøre hvor viktig det er å se de eldre, sier Michaelsen.

- Det oppleves som egoistisk



- Hvordan mener du det er å være gammel i Norge i dag?

- De aller fleste har det bra. Norge er et rikt land og har gode systemer. Men det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene og si at dette er godt nok. Det er grupper i samfunnet vårt som trenger å bli sett, som er ensomme og som føler seg til overs i samfunnet.

Michaelsen tar en kort pause, før hun fortsetter bestemt. Hun mener flere her må bidra. For den minste telefonsamtale kan ha stor betydning.

HAR DET BRA: - De aller fleste eldre har det bra. Norge er et rikt land og har gode systemer. Men det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene og si at dette er godt nok, sier eldreministeren.



- Samfunnet vårt kan tidvis oppleves for enkelte som litt egoistisk, at vi er så opptatt av å realisere oss selv at når helga kommer så skal vi dra på helgetur til Barcelona. Og onkel Trygve eller mamma er kanskje ikke alltid de du snakker mest med. Mange har ganske travle dager og glemmer å ta den telefonen for å høre hvordan de har det, sier hun, og legger oppfordrende til:

- Det er de enkle små ting. En bevisstgjøring hos alle oss som har det så bra. Det å bry oss. Det å besøke og ta en prat om tidene som var.

Hun mener ensomhet er en stor utfordring, ikke minst for de eldre.

- Det sitter mange rundt omkring som er alene. De som sitter ved et kjøkkenbord og det eneste de har er biler som de ser kjører forbi. Høydepunktet i løpet av dagen er kanskje det lille besøket på butikken. Det lille de har er kanskje den radioen de har på kjøkkenet. Det må vi aldri glemme, sier Michaelsen.

Hun mener at både ressurssterke eldre og studenter som kan kobles med eldre, vil være viktige virkemidler i kampen mot ensomhet.

- Det er ikke et mageplask



I løpet av våren vil hun selv legge fram en ny kvalitetsreform, «Leve hele livet», der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp til å mestre livet.

- Der kommer nettopp dette med innhold. Fysisk aktivitet, god og næringsrik mat og gode helsetjenester. Bare det at det er sammenheng i helsetjenestene, det er viktig, påpeker Michaelsen.

MAGEPLASK: - Skepsisen er blitt gjort til skamme, sier Michaelsen om regjeringens forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen i seks kommuner. Hun er ikke enig i at det har vært et mageplask.



Hun sier hun også skal jobbe for en utvidelse av forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen, der seks kommuner så langt har deltatt.

- Men hvorfor fortsette med noe som har vært et mageplask, der bare seks kommuner har deltatt. Har ikke dette vært mislykket?

- Ikke i det hele tatt. Hvis du ser tilbake på da dette ble omtalt av opposisjonen som et mageplask, så var jo dette helt i begynnelsen. Jeg tror det var mange som ikke ante hva dette går ut på. Nå ligger evalueringen på bordet, og det vi ser er at folk i kommunene er fornøyde. Skepsisen er blitt gjort til skamme, mener eldreministeren.

- Ser fram til å bli gammel



- Nå har Frp også sittet med makta i fire år, og det er fortsatt mange som er uten sykehjemsplass. Hvorfor har dere ikke klart å gjøre noe med det?

- Det er jeg ikke helt enig med deg i. Det første denne regjeringen gjorde var å styrke tilskuddsordningen for bygging og renovering av sykehjemsplasser ved å øke statens andel fra 35 prosent til 50 prosent. Nettopp for å få i gang økt bygging både av nye sykehjemsplasser, for å få bukt med ventelistene og renovere de gamle, sier hun.

GLEDER SEG: - Jeg gleder meg til å bli gammel. Jeg er jo allerede bestemor til to stykker, og jeg er ikke redd for noe som helst, sier 57-åringen i Det store intervjuet.



Fra 2021 endres imidlertid tilskuddsordningen, til å bare gjelde bygging av nye sykehjemsplasser.

- Kan du love flere sykehjemsplasser?

- Vi motiverer nå kommunene så mye vi kan. Vi legger om takten til å bygge mer. Samtidig ser kommunene at driften av nye sykehjemsplasser kan effektivisere med ny teknologi. Så jeg er optimist, jeg er helt sikker på at det blir veldig bra, smiler hun.

- Ser du selv fram til å bli gammel?

- Ja, det gjør jeg så absolutt. Jeg gleder meg til å bli gammel. Jeg er jo allerede bestemor til to stykker, og jeg er ikke redd for noe som helst.

