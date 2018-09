Elev pågrepet etter våpentrusler på nett

Politiet i Agder har pågrepet en 17-åring etter at han kom med konkrete trusler om våpenbruk på skolen i sosiale medier.

Det melder politiet på Twitter torsdag kveld klokka 23.39. Det er en videregående skole i Vennesla, der eleven er elev, som skal ha meldt inn at det er fanget opp at en elev i et «lukket sosialt medie» har kommet med konkrete trusler om våpenbruk på skolen.

– Trusselen blir tatt på alvor, og politiet pågriper en 17 år gammel elev. Han erkjenner forholdet, og trusselen regnes som avklart, opplyser politiet på Twitter.

(©NTB)

