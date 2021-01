Elever fikk møtes igjen i skredrammede Gjerdrum

Tirsdag var første skoledag for en del av skoleelevene i Gjerdrum. Der fikk de prate både om skredet og andre ting i et forsøk på å få hverdagen tilbake.

Det forteller ordfører Anders Østensen (Ap) til NTB.

– På skolen som er stengt, har de møttes til en kort dag med uteskole. Det har vært veldig hyggelig for elevene å kunne møte igjen klassekamerater og voksne de kjenner for å kunne prate om andre ting enn det som har preget dagene i det siste. De har så klart også snakket om det som har skjedd, men det er også et element av en mer kjent hverdag, sier ordføreren.

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) er elev ved Gjerdrum ungdomsskole. Hun er blant de savnede etter kvikkleire-skredet som rammet bygda natt til onsdag. Skolen skal først ha oppstart torsdag og fredag denne uka.

– Noen skoler har ventet med oppstart fordi en vil forberede seg litt ekstra. Det er fordi de er rammet hardt, sier ordføreren.

Det har gått rundt ei uke siden det store skredet rammet kommunen på Romerike. Sju personer er funnet omkommet, mens tre fortsatt er savnet.

– Vi tar små skritt framover. Det er fortsatt en leteaksjon. Det betyr at vi fremdeles er midt i det. Samtidig begynner vi å få plass noe av det som er ødelagt, som infrastruktur og tjenester som har vært nede. Det er også nødvendig oppi dette her, sier ordføreren.

