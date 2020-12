Elgå-ulven og maken skal flyttes for å unngå at de blir felt

Elgå-ulven og tispa den har slått seg sammen med, skal flyttes for å unngå at de blir felt. Det opplyser Klima- og miljødepartementet.

– For å unngå at den genetisk verdifulle ulven og maken hans i Deisjøreviret blir felt, har departementet bestemt å flytte ulvene i reviret. Deretter vil det bli åpnet for lisensfelling i området, heter det i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innrømmer at det er en risiko ved å flytte ulvene. Imidlertid mener han at han ikke har noe valg ettersom Stortinget har stemt for ikke å tillate midlertidig vern utenfor ulvesonen.

WWF Verdens naturfond gleder seg over avgjørelsen.

– Dersom ulvene fortsatt er i Deisjøreviret idet buffersonen oppheves, løper de en stor risiko for å bli skutt. Flyttingen gir i det minste ulvene et lite pusterom, og Rotevatn fortjener skryt for hvordan han har håndtert dette, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Organisasjonen advarer imidlertid om flere farer. Ulvene kan vandre tilbake til Deisjøreviret, eller blir skadd eller drept etter flyttingen. I tillegg kan jegere drepe dem utenfor ulvesonen, eller de kan bli drept av andre ulver inni ulvesonen.

– Det er uforståelig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har tvunget fram denne situasjonen og gått mot rovviltnemndenes vedtak om å ha en buffersone for å skjerme Elgå-ulven, sier Andaur.

