Elgkalv drept av ulv ved Sognsvann i Oslo

- Skadene vi ser på den er det bare ulv som kan forårsake.

Dette elgkadaveret ble funnet i skogen nord for Sognsvann i Nordmarka. Ekspertene er helt sikre på at den er drept av ulv, skriver Nordre Aker Budstikke.

Det var en elgjeger som fant kadaveret mandag, i skogen mellom Sognsvann og Ullevålseter i nordmarka - et populært turområde. Ekspertene er ikke i tvil om at det er ulv som har tatt kalven.

- Ribbeina er klippet rett av. De knusningsskadene vi ser på den er det bare ulv som kan forårsake, ikke hund. Dessuten har den blitt spist nesten helt opp på et par dager. Det er det også bare ulven som kan få til, å spise 50 kilo elgkjøtt på så kort tid, sier Jonassen i Viltnemda Tore Wendt Jonassen i Viltnemda.

Les også: Jeger siktet for å ha skadeskutt ulv før jaktstart

En rovdyrkontakt i Oslo/Akershus har også vurdert skadene på elgen.

Ulv i Nordmarka er ikke nytt, men det er ikke vanlig den kommer så langt sør. Området den drepte kalven er funnet er et populært turområde - også for hundeeiere.

- Man skal være klar over at også løshunder er utsatt for ulveangrep. Det har vi sett flere tilfeller av i Østmarka, sier Jonassen til avisen.

Les også: Inntil 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen

Mest sett siste uken