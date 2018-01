Elgku med kalv avlivet i svensk skolegård

En elgku og en kalv er avlivet fordi lærerne ved en barneskole i Jokkmokk i Nord-Sverige ble bekymret for at dyrene skulle bli for nærgående.

En politipatrulje kom først til stedet og forsøkte å skremme bort de to dyrene. Men elgene kom tilbake. Politiledelsen anså elgene som farlige og besluttet deretter å avlive dem.

– Når elgene er så selvsikre, aggressive og kommer tilbake, så er det ikke mange valg. Spesielt ikke siden det skjedde i en skolegård, sier politiets pressetalsperson Börje Öhman til Norrländska Socialdemokraten.

Skolens rektor Helen Isaksson Spik toner ned dramatikken i Lappland.

– Det var ikke et så stort elgdrama. Elgene beitet bortenfor fotballbanen på baksiden, mot et skogsområde, cirka 150 meter fra skolen. Vi oppdaget dem på formiddagen og valgte å ringe til politiet, sier hun, og legger til at man følte seg urolig over at elgene kunne nærme seg skolen.

Rektoren sier at barna ikke var vitner til avlivingen.

Det er mye snø i området, og elgene oppsøker derfor brøytede veier som fører dem til bebygde steder.

– Det er elg over alt. Det begynner å bli rutinemessig. Elg som spiser epler i boligområdene og langs veiene. De ser ut til å slite mye med snødybden, sier Öhman.

