Elleve EU-land klare til å hente Moria-barn

Elleve EU-land har forpliktet seg til å ta imot barn fra greske flyktningleirer. Men det er ikke aktuelt for Norge å hente noen før løftene er realisert.

Høyre, KrF og Venstre inngikk i slutten av mai et kompromiss om å hente enslige Moria-barn til Norge «forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Statssekretær Hilde Barstad (H) sier til Aftenposten at landene må realisere løftene før Norge vil ta imot.

– Regjeringen har sagt at forutsetningen for at Norge bidrar til relokalisering, er at minst åtte–ti land av de landene som nå har sagt seg villig til å relokalisere, faktisk realiserer sine løfter, sier Barstad.

Ordlyden i det norske kompromisset er for vagt til at EU tar med Norge på listen over land som har forpliktet seg.

Belgia, Bulgaria, Kroatia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Litauen, Luxembourg, Portugal og Slovenia har alle forpliktet seg overfor EU-kommisjonen til å ta imot barn fra greske flyktningleirer. I tillegg har Sveits og England hentet henholdsvis 12 og 47 barn fra greske leirer gjennom familiegjenforening. Det viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Det er erfaringene fra flyktningkrisen i 2015, da mange land ikke fulgte opp løfter om å ta imot flyktninger, som gjør at regjeringen denne gang holder igjen.

(©NTB)