Søndag ble det registrert elleve nye personer i Trondheim med koronasmitte. Det er tre færre enn snittet den siste uken.

Én av de smittede er under 10 år, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding mandag.

Av de elleve er det seks menn og fem kvinner. Alle har milde sykdomsforløp. Sju er smittet av kjent nærkontakt, mens fire er smittet i utlandet.

Elleve nye smittede er to flere enn dagen før og tre under snittet den siste uken. Det er også sju færre enn snittet for de 14 siste dagene. For en uke siden ble det registrert 18 nye smittede.

Det ble gjennomført 381 tester.

(©NTB)

