Elleve personer under 50 år i intensivbehandling

34 personer fikk intensivbehandling på norske sykehus tirsdag. Elleve av pasienten er under 50 år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Elleve av pasientene som var innlagt på intensivavdelinger ved norske sykehus tirsdag, er under 50 år. To av pasientene er under 24 år.

Det viser en rapport fra norsk intensivregister (NIF), skriver VG. Totalt fikk 34 personer intensivbehandling på norske sykehus tirsdag 17. mars. 22 av disse pasientene hadde tilleggssykdommer som kreft, astma og andre hjerte-lunge og karsykdommer. 16 av pasientene var koblet til respirator. Oversikten viser at det var to pasienter i alderen mellom 0 til 24 år, ni pasienter mellom 25 og 50 år, 18 pasienter mellom 50 og 75 år, og fem pasienter over 75 år. 74 prosent av de innlagte pasientene var menn, mens 24 prosent var kvinner. (©NTB)

