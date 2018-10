Elleve rumenere dømt til fengselsstraffer for tyverier fra eldre

Elleve rumenere er dømt for grove tyverier av eldre på Østlandet. De spesialiserte seg på å stjele fra eldreboliger og sykehjem.

Tyveriene rammet eldre i Agder, Telemark og Vestfold, og i februar i år ble sju personer pågrepet i Oslo og fire i nærheten av Hamar.

I en fersk dom fra Nordre Vestfold tingrett ble samtlige, alle i 20-årene, dømt til fengsel for tyveriene, melder NRK. Flere av de dømte er også tidligere dømt for tyverier, ran og grupperan i Tyskland og Nederland.

– Tok ringer fra fingrene

Tyvene tok seg inn hos eldre, både i omsorgsboliger og bofellesskap, under påskudd av å være for eksempel hjemmehjelp eller for å få et glass vann. Deretter tok de med seg verdisaker som gullringer, smykkeskrin, øredobber og kontanter. Ofrene var mellom 81 og 102 år gamle.

Fra flere av de eldre ble gifteringer stjålet rett fra fingrene deres, da tyvene skulle smøre inn hendene på de eldre med krem.

– De stjal 300 kroner fra lommeboka, tre gullkjeder, to armbånd og noen gullringer. Det var arvegods, så det er kjedelig, sier en 95 år gammel kvinne til NRK.

Alle domfelte kommer fra samme by i Romania, men har i lang tid hatt oppholdsadresse i Dortmund i Tyskland, ifølge Aftenposten. De kom til Norge via Kristiansand med ferge fra Hirtshals i Danmark.

Ikke dømt som gruppe

Politiet mente at de måtte dømmes som en kriminell gruppe, men dette ble avvist av retten.

En 22 år gammel mann er dømt til tre år og seks måneders fengsel og den mildeste dommen er på to år og to måneders fengsel. I tillegg må de domfelte betale erstatning på nesten 70.000 kroner.

Kun én av de dømte har innrømmet noe av det hun var dømt for, alle de andre nekter straffskyld, men i dommen heter det at retten finner det bevist «utover enhver rimelig og fornuftig tvil at reisen til Norge ikke hadde noe annet formål enn nettopp å begå grove tyverier fra eldre mennesker i deres hjem».

(©NTB)

Mest sett siste uken