Politiet tror at en mindereårig skulle selges i prostitusjon.

I følge NRK er flere slektninger av en 16 år gammel jente siktet for å ha planlagt å tvinge henne til prostitusjon.

De er siktet for grov menneskehandel.

Det var observasjoner av den unge jenta som gjorde at politiet startet etterforskning.

- Vi har fått bekreftet at jenta er 16 år. Etterforskningen er i startfasen og det er for tidlig å si hvilke roller disse elleve har hatt, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt til NRK. Flere kan bli sjekket ut av saken, men det kan også komme nye pågripelser.

Politiet aksjonerte mot adresser i Askøy og Bergen. Flere av de arresterte er tidligere kjent for tigging. NRK melder også at et av husene politiet aksjonerte mot, var et av de mest sentrale i dokumentaren Lykkelandet som NRK sendte i 2017.

Dokumentaren vakte store reaksjoner da den ble sendt våren 2017. Den dokumenterte hvordan rumenske gjenger tjener penger på alt fra tigging til prostitusjon, ran og tyveri.

Les: Rumensk tiggernettverk: Nær 30 av kvinnene er prostituerte

Les også: NRK-dokumentar vekker reaksjoner: - Jeg kjenner meg naiv

Les også: Politiet: - Vi må få øynene opp for den kriminaliteten som foregår i Romania

Mest sett siste uken