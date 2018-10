Else Kåss Furuseth får Åpenhetsprisen 2018

Foreningen Mental Helses åpenhetspris for 2018 er tildelt komikeren Else Kåss Furuseth. Prisen deles ut på Verdensdagen for psykisk helse onsdag 10. oktober.

Hun får prisen for sitt langvarige engasjement for pårørende etter selvmord.

Furuseth fikk svært god respons på sin forestilling «Kondolerer» der hun forteller om hvordan livet ble etter at hun som 11-åring mistet moren og som 28-åring mistet broren etter at begge valgte å ta sitt eget liv. Forestillingen gikk over 200 ganger på Torshovteatret og deretter på Nationaltheatret mellom 2011 og 2016.

Hun fulgte opp suksessen med forestillingen «Gratulerer», der hun snakker hun om det å være god nok, og har i høst hatt en serie på fire programmer på TVNorge og strømmetjenesten Dplay. I denne serien har hun møtt pårørende og overlevende for å lære mer om hvem det er som tar livet sitt og hvorfor de gjør det.

– Gir de etterlatte en stemme

«Else Kåss Furuseth gir en stemme til de etterlatte. Det gjør hun med positivitet og humør. Til tross for et tungt og alvorlig temar representerer forestillingen hennes håp og en hyllest til livet. Hun ønsker å gjøre hverdagen lettere for de etterlatte, men også for dem som har forsøkt å ta sitt eget liv», heter det blant annet i begrunnelsen.

– Selvmord er fremdeles tabu og vondt å snakke om. Derfor trenger vi denne formen for åpenhet for å forebygge og for å hele, sier landsleder Kristian Kise Haugland i Mental Helse.

Kunstverk

Åpenhetsprisen har vært delt ut siden 2004 på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Den gis til en person som har gjort et særlig bidrag for å skape åpenhet om psykisk helse. Blant tidligere vinnere er blant andre Fabian Stang, Paal-André Grinderud, Simon Flem Devold, Stig Inge Bjørnebye, Lene Marlin og Agnete Johnsen.

Vinneren får et kunstverk, litografiet «Scene» av Alf Christian Hvaring, og en gavesjekk på 10.000 kroner. Sjekken utbetales til et veldedig formål og Furuseth har valgt å gi sin gavesjekk til Mental Helses hjelpetelefon 116 123. (©NTB)

