Elsparkesykkel tok fyr innendørs i Tønsberg

En leilighet på Nes i Tønsberg er ubeboelig etter at en elsparkesykkel tok fyr. Brannvesenet advarer mot lading innendørs og om natta.

Meldingen om brannen kom klokka 20.03 onsdag kveld, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen.

– Da vi kom fram gikk to røykdykkere inn og fikk slått ned brannen inne i boligen umiddelbart. De sjekket også kaldloft da det var røykspredning dit. Alle personer som kunne bli truet av brannen hadde evakuert ut, sier brannmester Steinar Holm.

Brannvesenet berømmer han som oppdaget at sparkesykkelen hadde tatt fyr for å ha lukket døra til brannrommet da han tok seg ut av leiligheten, noe som medvirket til å hindre at brannen spredte seg til hele rekka av boliger.

Brannvesenet minner om utfordringene knyttet til oppladbare sparkesykler, siden branner i kraftige litiumbatterier er vanskelige å slukke. Rådene er å unngå lading innendørs, alltid være til stede under landing, og å ikke lade om natta.

(©NTB)