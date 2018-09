Den foreløpige obduksjonsrapporten etter drapene som ble oppdaget fredag kveld, viser at den 13 år gamle sønnen og faren i 40-årene døde av skuddskader.

Politiet mener de har våpenet som ble brukt og opplyser tirsdag formiddag at dette våpenet er registrert på den døde faren.

– Politiets hovedteori er at det dreier seg om drap og selvdrap, og at det er mannen i 40-årene som har tatt livet av sin 13 år gamle sønn og deretter seg selv. Politiet har gjort funn av et brev på stedet som underbygger øvrig etterforskning knyttet til dødsfallene, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet ble varslet om funnet av de døde ved 20.30-tiden fredag kveld.

