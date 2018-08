Emil Hegle Svendsen og Samantha Skogrand venter barn

Den tidligere skiskytteren og programlederen venter sitt første barn.

Det er Svendsen selv som deler den hyggelige begivenheten på Instagram.

- En fantastisk sommer er over, men jeg og @samantha_skogrand gleder oss nok enda mer til vinteren... Da blir vi foreldre for første gang, skriver han under et bilde av forloveden.

Paret, som har planlagt å gifte seg i 2019, møtte hverandre ifølge VG i 2013.

Svendsen la opp som skiskytter etter forrige sesong.

