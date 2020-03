En av fire barnevernstjenester vet om barn med behov som ikke får hjelp nå

Mange utsatte barn er ekstra utsatte under koronakrisen, viser tall fra en kartlegging av norske barnevernstjenester. De mest akutte oppgavene prioriteres.

Kartleggingen er gjort av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å vise hvordan norske barnevernstjenester klarer å gi utsatte barn hjelp under koronakrisen. Nesten 80 prosent av de 226 barnevernstjenestene har svart.

64 oppgir at de kjenner til barn som har behov for hjelp fra barnevernet, men som nå ikke får det, melder Aftenposten.

Flertallet, sju av ti som har svart, sier at barn med behov for hjelp, får det, mens nesten tre av ti sier altså at de vet om barn som ikke får hjelp, eller bare «i noen grad» får det. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han «tenker det dreier seg om hjelp som kan vente litt lenger».

I tillegg svarer fire av ti tjenester at de mottar færre bekymringsmeldinger enn vanlig. 44 prosent oppgir at det er ingen eller svært få fysiske møter nå.

Bufdir-direktør Mari Trommald sier at selv om totalbildet kartleggingen viser er bra, er Bufdir bekymret for at mange familier isolerer seg og at det er få fysiske møter, trolig på grunn av smittefrykt fra både ansatte og familier.

– Dette er nok ubegrunnet i mange av tilfellene, sier hun.

