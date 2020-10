En av fire drikker mindre under koronapandemien

Det er nesten ingen som drikker mer enn før under koronapandemien, men en stor andel som drikker mindre, viser Norsk Koronamonitor.

I oktober sier kun 6 prosent at de har et høyere alkoholkonsum, mens 25 prosent har et lavere konsum. 69 prosent sier at konsumet er uendret, skriver Opinion som står bak undersøkelsene.

– Alkoholkonsumet faller i møte med koronahøsten, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Blant de under 30 år er det mer enn 40 prosent som har endret alkoholforbruket sitt, og det er også her det har vært størst nedgang. Men det er nedgang i alle grupper.

I SSBs undersøkelse som ble publisert 1. oktober, kom det fram at drikkemønsteret ikke hadde endret seg nevneverdig i 2020. 1 av 3 drikker alkohol hver uke, mens 15 prosent har ikke drukket i det hele tatt siden nyttår.

