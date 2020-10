Én av tre sliter med å holde meteren i hverdagen

En undersøkelse som helsedirektør Bjørn Guldvog refererte fra under onsdagens koronapressekonferanse, viser at en av tre sliter med å holde en meters avstand.

To av tre støtter fortsatt koronatiltakene som er innført, ni av ti oppgir at de følger rådene om smittevern, og at det er viktig å la seg teste om man har symptomer.

– Denne uken viser vår faste befolkningsundersøkelse at nordmenn er motiverte til å stå i koronapandemien over tid. Dette viser tydelig at de fleste av oss er villige til å gjøre det som nødvendig for at vi skal komme oss gjennom dette, sier Guldvog.

Videre viser undersøkelsen at én av tre har problemer med å holde én meters avstand i hverdagen, og at åtte av ti sier at de vil holde seg hjemme hvis de er syke, dersom de bare har lette symptomer.

– Det er klart vi er lei av korona og skulle ønske det snart var over – men vi er faktisk ikke så lei av tiltak som mange skal ha det til, sier helsedirektøren.

